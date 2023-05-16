Медведев о том, что хотел бы стать пилотом Формулы-1: «Посмотрим после окончания карьеры»

Даниил Медведев прокомментировал то, что пришел на интервью в полосатой олимпийке.

– Да, это немного похоже на финишный флаг, верно?

Многие люди на этой неделе сравнивали меня с пилотом Формулы-1. Где-то 85% людей это сказали, 10% называли меня баскетболистом и еще 5% – рэпером.

Мне нравится Формула-1. Мне кажется, я не так уж плох в гонках. Посмотрим после окончания карьеры. Если у меня будет время чем-то заняться, то кто знает».

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