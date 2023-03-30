Шарль Леклер: «Мы не скрываем наличие проблем, но не допускаем мысли, что титул для «Феррари» недосягаем»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что несмотря на трудный старт сезона команда по-прежнему будет стремиться выиграть чемпионский титул в этом году.

«Сейчас еще слишком рано делать выводы, сезон только начался. Хотя мы и не можем скрывать наличие проблем, заявляя, что все в порядке и что с этого уик-энда мы начнем бороться за победы.

Мы должны быть реалистами и трезво оценивать свои шансы – и сейчас мы далеки от того уровня, на котором хотим быть. Но это не значит, что нужно терять мотивацию и сдаваться – потому что сезон будет длинным.

В ближайшие несколько гонок у нас будет много обновлений. Надеюсь, это поможет нам сократить отставание от «Ред Булл», которые сейчас находятся вообще в другой лиге, а также бороться с «Астон Мартин», которые сейчас тоже очень сильны.

Нам нужно работать. Мы ни на секунду не допускаем мысли, что титул для нас недосягаем. Потому что сезон только начался», – рассказал Леклер.

Что не так с «Феррари»? Почему деградировали до четвертой силы «Ф-1»? Болид не подходит Леклеру?

1 комментарий

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Рнпрл Аари
У Леклера стакан наполовину пуст, у Сайнса наполовину полон))
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