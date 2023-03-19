Тото Вольфф: «Мы хотим вскоре бороться за победы – а «Ред Булл» впереди на секунду. Мы первые среди лузеров»

Руководитель « » поделился впечатлениями от Гран-при Саудовской Аравии.

В гонке Льюис Хэмилтон занял пятое место, а его напарник Джордж Расселл приехал четвертым – но после оказался третьим благодаря 10-секундному штрафу пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Лучше один из этих маленьких золотых трофеев, чем ничего. Думаю, мы видим некий прирост в скорости по сравнению с Бахрейном – это вдохновляет. Это показывает, что мы идем в правильном направлении. С другой стороны, мы хотим вскоре бороться за победы – а «Ред Булл» впереди на секунду.

Мы первые среди лузеров. Вероятно, мы немного перестарались в работе с шинами, но у нас был более высокий темп. Бахрейн все еще сидит в наших головах – возможно, мы могли бы атаковать и посильнее.

Тут вопрос в следующем: каков наш ориентир?

Если ориентироваться на «Ред Булл», то они настолько быстрые, что, думаю, [благодаря этому] мы понимаем машину все лучше – и я с оптимизмом смотрю в будущее. Нужно просто очень много поменять. Мы меняем кузов, по-новому смотрим на работу днища. Команда в Брэкли работает на пределе.

Если бы нашим ориентиром был английский двухэтажный красный автобус, мы бы сделали то же самое, будь он быстр. Если хотите, пусть на нем будет наклейка «Ред Булл». Тут вопрос в скорости.

Нам неважно, кто придумал быстрейшую машину. Мы делаем большие шаги вперед – размером со слоновьи. Но пройдет еще много времени, прежде чем мы сможем бороться с «Ред Булл». Возвращаться обратно в топы – это довольно веселое путешествие», – рассказал Вольфф.

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