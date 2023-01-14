Новым спонсором «Феррари» стала американская I.T. компания Genesys

Теги Феррари Формула-1 Авто

«Феррари» объявила о подписании контракта с новым спонсором.

«Феррари» заключила многолетний контракт с американской компанией Genesys, которая занимается разработкой программного обеспечения.

В Скудерии активно заняли поиском новых спонсоров после того, как команда прекратила сотрудничество с несколькими спонсорами, которые специализировались на работе в области криптовалюты. Как сообщалось ранее, отказ от данных контрактов оценивался в потерю дохода в $55 млн в год.

Сообщается, в рамках сотрудничества логотипы Genesys появятся на болидах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в «Формуле-1», а также будут представлены в рамках программы «Феррари» в гонках на выносливость.

«Феррари» прекратила сотрудничество со спонсорами, приносившими $55 млн в год (RacingNews365)

2 комментария

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Марат Кагин
Где то на полке пылятся колонки и клава
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United_LP
Новости 2 дня. Старый добрый спортс
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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