Новым спонсором «Феррари» стала американская I.T. компания Genesys

«Феррари» объявила о подписании контракта с новым спонсором.

«Феррари» заключила многолетний контракт с американской компанией Genesys, которая занимается разработкой программного обеспечения.

В Скудерии активно заняли поиском новых спонсоров после того, как команда прекратила сотрудничество с несколькими спонсорами, которые специализировались на работе в области криптовалюты. Как сообщалось ранее, отказ от данных контрактов оценивался в потерю дохода в $55 млн в год.

Сообщается, в рамках сотрудничества логотипы Genesys появятся на болидах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в «Формуле-1», а также будут представлены в рамках программы «Феррари» в гонках на выносливость.

«Феррари» прекратила сотрудничество со спонсорами, приносившими $55 млн в год (RacingNews365)