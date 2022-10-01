Макс Ферстаппен: «Думаю, я бы выиграл поул, если бы закончил предпоследний круг»

Пилот подвел итоги квалификации к .

По мнению Ферстаппена, из-за ошибки с топливом команда упустила поул.

«Задним числом мы понимаем, что команде стоило дать мне возможность закончить предпоследний быстрый круг. Потому что на нам мне пришлось сильно сбрасывать скорость только для того, чтобы создать хороший отрыв до ближайшей машины впереди (Гасли). Но это все равно не оправдание.

Так что да, мы конечно расстроены, ведь наша машина работала просто отлично. Хоть условия и были тяжелыми. На предпоследнем круге я шел с опережением графика сразу на две секунды! Думаю, я бы выиграл поул, если бы закончил тот круг», – рассказал Ферстаппен.

Что с Ферстаппеном? Он 8-й вместо поула, едва держал машину, а финальный круг вообще бросил

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