Шарль Леклер: «Я доволен результатом, нам удалось отыграться после пятницы»

Пилот подвел итоги квалификации к .

«Каждая квалификация на трассах городского типа получается невероятно плотной. И уж тем более когда борьба идет на влажной трассе. Когда некоторые участки трека еще совсем мокрые и проезжая там ты теряешь контроль над задней осью.

В целом я проехал довольно чистый круг и все получилось. Я доволен результатом – особенно учитывая то, что вчера по разным причинам мы проехали совсем мало кругов. Так что нам удалось неплохо отыграться», – рассказал Леклер.

Что с Ферстаппеном? Он 8-й вместо поула, едва держал машину, а финальный круг вообще бросил

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