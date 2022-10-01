Шарль Леклер: «Я ошибся на последнем круге, поэтому не думал, что могу выиграть поул»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что не ожидал выиграть поул.

«Квалификация получилась очень сложной. В первом и втором сегменте мы использовали промежуточные шины, а в третьем мы не знали, как именно действовать, когда переходить на слики. В итоге мы перешли на «софт» в самый последний момент и это окупилось.

Было очень, очень непросто. Я ошибся на своем последнем круге, поэтому я не думал, что смогу выиграть поул. Но этого результата все-таки хватило. Я этому очень рад.

У нас почти нет данных о гоночном темпе, но я уверен, что мы можем выиграть гонку, если исполним все идеально», – рассказал Леклер.

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