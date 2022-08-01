Ральф Шумахер о Бинотто: «Когда вы упускаете шанс выиграть чемпионат по собственной беспечности, сохранить работу будет трудно»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что руководитель «Феррари» может лишиться своей должности в ближайшее время.

По мнению Шумахера, высшему руководству «Феррари» вряд ли может понравиться то, как команда из-за собственных ошибок на данный момент уже практически лишилась шансов на чемпионский титул.

«Как мне кажется, сейчас в «Формуле-1» есть два человека, которые рискуют лишиться работы. Даниэль Риккардо и Маттиа Бинотто. Когда вам выпадает реальный шанс выиграть чемпионат с «Феррари», а вы упускаете этот шанс по собственной беспечности, сохранить свою работу вам будет проблематично.

Так что мне кажется, что уже по ходу летнего перерыва его место может оказаться под угрозой. Они допускают слишком много мелких ошибок, после которых все идет не так, слишком часто возникают технические проблем», – рассказал Шумахер.

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