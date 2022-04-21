Маттиа Бинотто о контракте Сайнса: «Карлос сыграет важную роль в становлении легенды «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал сделку с Карлосом Сайнсом.
Испанец продолжит представлять Скудерию вместе с Шарлем Леклером до конца 2024 года.
«Я неоднократно говорил, что считаю нашу пару гонщиков лучшей в «Формуле-1», поэтому продление контракта с Карлосом казалось абсолютно естественным шагом для обеспечения стабильности и преемственности. Карлос доказал, что у него есть талант, который мы ожидали. Он показывает впечатляющие результаты и выжимает максимум из всех возможностей.
Вне болида Карлос упорно трудится, не упуская ни малейшей детали, и это помогает прогрессировать всей команде. Вместе мы можем ставить перед собой амбициозные задачи. Я уверен, что наряду с Шарлем он сыграет важную роль в становлении легенды «Феррари» и напишет новые главы в истории команды», – заявил Бинотто.
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