Маттиа Бинотто: «Сейчас Леклер демонстрирует, что способен бороться за титул»

согласился с заявлением, что сейчас выступает на соответствующем уровне, чтобы считаться претендентом на чемпионский титул.

Руководитель отметил уверенный пилотаж Леклера в стартовых гонках сезона и уверенность в своих действиях в плотной борьбе на трассе против Макса Ферстаппена.

«Думаю, что это так. Но лично я ничего другого от него и не ожидал, когда в прошлом году мы подписывали с Шарлем новый контракт до 2024 года. Ведь мы знали, на что он способен.

Я считаю, сейчас он демонстрирует то, что способен бороться за титул. Вне всяких сомнений, он достаточно талантлив и обладает всем необходимым. Он очень хороший гонщик, а мы очень рады тому, что он продемонстрировал в двух последних гонках», – рассказал Бинотто.

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