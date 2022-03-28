Шарль Леклер: «Пока DRS нужно оставить – иначе гонки будут очень скучными»

Пилот считает преждевременной идею о возможном отказе от системы DRS.

На Гран-при Саудовской Аравии Леклер и Ферстаппен вновь сражались за победу и несколько раз обогнали друг друга на трассе, выстраивая тактику на основе возможности использования DRS.

При этом новый регламент разрабатывался с целью повышение эффективности работы болида при преследовании другой машины вплотную и будущей перспективой отказа от «искусственных» обгонов с помощью DRS.

«Я считаю, что DRS пока нужно оставить. Иначе гонки будут очень скучными. Как бы в этом году ни улучшилась ситуация с преследованием относительно прошлого года – и это очень правильный шаг, – этого все равно недостаточно, чтобы избавляться от DRS.

Мне кажется, что DRS стала частью гонок – и лично мне это нравится. Работа с DRS становится частью стратегии для любого гонщика – нужно думать о том, как ты будешь защищаться, как атаковать. Теперь это часть гонок», – рассказал Леклер.

Выигравший гонку в Саудовской Аравии Ферстаппен согласился с Леклером, отметив, что без DRS обгонять в современной «Формулы-1» практически невозможно:

«Если бы в этой гонке у меня не было DRS, я бы никогда не совершил этот обгон. Да, думаю что мы слишком сильно от этого зависим. И да, разумеется, на каких-то трасса обгонять проще, а на каких-то сложнее. Но в данный момент, если бы сейчас у меня не было DRS, я бы закончил гонку на втором месте.

Преследовать и правда стало проще. Но во многом теперь все зависит еще и от шин. Например, на самых жестких шинах преследовать вплотную было можно – а более мягкие по составу шины, хоть это и зависит от трассы, начинали просто разваливаться. Если ты проедешь позади соперника несколько кругов, шины начинают портиться. Дополнительная нагрузка на шины возникает также из-за того, что сами болиды стали тяжелее. Думаю, в будущем нам нужно изучить этот вопрос».

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