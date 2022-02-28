Украина призвала ФИА запретить выступления гонщиков с российскими лицензиями

Автомобильная федерация Украины (АФУ) обратилась к Международной автомобильной федерации (ФИА) с просьбой принять меры против российских и белорусских спортивных органов.

Сообщение АФУ стало ответом на письмо президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который предложил украинской организации «полную поддержку». Президент АФУ Леонид Костюченко призвал, в частности, запретить гонщикам с лицензиями, выданными Российской Федерацией и Республикой Беларусь, участие в соревнованиях за пределами этих стран. В этом случае пилот «Хааса» не сможет выступать в «Формуле-1». То же самое относится к другим спортсменам, выступающим на международном уровне – Даниилу Квяту и Роману Русинову (WEC), Роберту Шварцману (резервный гонщик «Феррари» в «Ф-1»), Александру Смоляру («Формула-3») и прочим.

Кроме этого, АФУ предлагает запретить проведение гонок под эгидой ФИА на территории России и Беларуси и исключить из ФИА всех их представителей.

Как сообщалось ранее, будущее Мазепина в «Ф-1» находится под вопросом. Главным претендентом на место в «Хаасе» итальянская пресса называет – резервиста и экс-пилота .

Джовинацци – главный кандидат на место Мазепина в «Хаасе» в случае ухода Никиты (It.motorsport)

Гран-при России отменен, «Хаас» без триколора, место Мазепина под вопросом, «Мерседес» быстрее всех на тестах и другие события недели в «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram