Ландо Норрис об отмене Гран-при России: «Очень хорошее решение. Я бы не хотел туда ехать»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал отмену Гран-при России.
«Печально видеть, что сейчас происходит в мире. Я считаю, что «Формула-1» приняла очень хорошее решение, потому что это (Россия) не то место, куда лично я хотел бы поехать прямо сейчас.
Все это очень грустно, погибают невинные люди и так далее. Не знаю, что еще сказать, горько на это смотреть», – сказал Норрис.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
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