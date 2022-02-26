Ландо Норрис об отмене Гран-при России: «Очень хорошее решение. Я бы не хотел туда ехать»

Пилот поддержал отмену .

«Печально видеть, что сейчас происходит в мире. Я считаю, что приняла очень хорошее решение, потому что это (Россия) не то место, куда лично я хотел бы поехать прямо сейчас.

Все это очень грустно, погибают невинные люди и так далее. Не знаю, что еще сказать, горько на это смотреть», – сказал Норрис.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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