Серхио Перес: «Молюсь за братьев на Украине и за российских граждан, которые страдают под управлением таких людей»

Гонщик высказался о происходящем на Украине.

«Больно от происходящего! Молюсь за наших братьев на Украине и за российских граждан, которые страдают под управлением таких людей.

Надеюсь, этот конфликт скоро закончится, и невинные люди перестанут погибать», – написал Серхио в твиттере, добавив хэштеги #stopwar и #prayforukraine.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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