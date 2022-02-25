Пьер Гасли: «Рад решению об отмене Гран-при России – на мой взгляд, оно абсолютно правильное»

Пилот поддержал решение «Формулы-1» отменить проведение Гран-при России в 2022 году.

Также Гасли выразил свою поддержку Украине в ситуации с военными действиями на фоне обострения конфликта из-за признания Россией ЛНР и ДНР:

«Вообще я рад такому решению. На мой взгляд, оно абсолютно правильное. Особенно учитывая то, что там идет война, а лично я не поддерживаю такие действия, которые они сейчас предпринимают. Так что для меня решение «Формулы-1» стало облегчением.

Для меня эта ситуация носит личный характер, потому что несколько близких мне людей прямо сейчас находятся в Украине [девушка Гасли, Катерина Бережна, является уроженкой Мариуполя, прим Sports.ru]».

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«Это очень сложная и очень страшная ситуация, потому что эти люди не знают, смогут ли вообще оттуда выбраться, смогут ли увидеться с близкими. Надеюсь, решение будет найдено. А решение отменить Гран-при России в данный момент мне точно кажется правильным», – рассказал Гасли.

Также француз отметил, что с грустью смотрит на кадры военных действий:

«Это правда очень и очень печально, что подобное вообще происходит в 2022 году. Надеюсь, в этом смысле другие страны поддержат Украину, ведь это небольшая страна, а все мы знаем, насколько могущественна Россия. Знаем, сколько у них людей. В каком-то смысле это просто нечестно. Мне очень жаль, что все это происходит, что многие семьи застряли там и ничего не могут сделать».

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По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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