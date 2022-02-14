Гельмут Марко против увольнения Маси: «Он хотел найти спортивное решение»

Советник Гельмут Марко заявил, что увольнять гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси не следует.

Международная автомобильная федерация (ФИА) расследует спорные решения на -Даби, где оформил титул, а гонщик Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Сегодня 14 февраля с выводами должны ознакомиться команды.

«Нет, конечно, нет. Он хотел найти спортивное решение. Часто так бывает, что из-за появления машины безопасности один пилот получает преимущество над другим. В американской серии IMSA к заезду добавляют три друга при необходимости. В «Формуле-1» ситуация с запасом топлива очень жесткая, и такого варианта нет.

Главная цель расследования – выяснить, что Маси просто оказался перегружен в этой ситуации, а руководители команд продолжали вмешиваться по радио. Нужно добиться ясности – думаю, они постараются немного снизить давление на гоночную дирекцию», – пояснил Марко в интервью Kleine Zeitung.

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