Богословская о гиде против сексуализации: «В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история»

Чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Богословская назвала новые рекомендации European Athletics по борьбе с сексуализацией спортсменок в телетрансляциях «раздутой историей».
«Отношусь к этому как к милой шутке. Такое ощущение, что European Athletics больше нечем заняться, кроме как изобретать подобные законы.
В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история. Возможно, где-то на заштатных турнирах операторы могли позволить себе лишнего, но не на крупных соревнованиях.
В легкой атлетике все вещатели приличные. И те, кто дает картинку, понимают, с каких ракурсов можно снять девушек. Речь же не о барышнях в юбках, которым оператор вдруг решил заглянуть под них. Все абсолютно в пределах нормы.
Все девчонки с очень хорошими фигурами и с удовольствием носят купальники. Не вижу никакой проблемы», — сказала Богословская.
European Athletics и Европейский вещательный союз выпустили гид против сексуализации спортсменок в трансляциях
Комментарии
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Снимать во время трансляций нельзя, а вот сняться в максим или завести онлик - благое дело)
Совсем кукухой едут со своей повесткой.
Но прекрасно помню фотосессии в максиме огромного количества биатлонисток. В том числе и наших. Так что трудно оценить 1-2 это или значительно больше. Интуитивно склоняюсь ко второму.
тю, ну это же очевидно, что по другим причинам мужчинам женскую легкую атлетику попросту не интересно смотреть. Если бы женский футбол игрался в такой экипировке.... может быть мы и футбол бы полюбили женский
поэтому крайне негативно отношусь к тому, что они будут выбирать сдержанные ракурсы для съемки.
Когда нечего делать феминисткам и прочим борцунам за различные права... Лучше бы они как коты...