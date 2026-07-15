  1. Спортс
  2. Легкая атлетика
  3. Новости

  4. Богословская о гиде против сексуализации: «В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история»

0
Богословская о гиде против сексуализации: «В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история»
Богословская высмеяла новые правила съемок легкоатлеток в трансляциях.

Чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Богословская назвала новые рекомендации European Athletics по борьбе с сексуализацией спортсменок в телетрансляциях «раздутой историей».

«Отношусь к этому как к милой шутке. Такое ощущение, что European Athletics больше нечем заняться, кроме как изобретать подобные законы.

В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история. Возможно, где-то на заштатных турнирах операторы могли позволить себе лишнего, но не на крупных соревнованиях.

В легкой атлетике все вещатели приличные. И те, кто дает картинку, понимают, с каких ракурсов можно снять девушек. Речь же не о барышнях в юбках, которым оператор вдруг решил заглянуть под них. Все абсолютно в пределах нормы.

Все девчонки с очень хорошими фигурами и с удовольствием носят купальники. Не вижу никакой проблемы», — сказала Богословская.

European Athletics и Европейский вещательный союз выпустили гид против сексуализации спортсменок в трансляциях

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
European Athletics
logoОльга Богословская
Европейский вещательный союз
logoсборная России жен
телевидение

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Красивые фигуры спортсменок оскорбляют бодипозитивщиц, вот и решили не обижать тех, кто не отказывается от третьего Бигмака.
Ответsolevator
Красивые фигуры спортсменок оскорбляют бодипозитивщиц, вот и решили не обижать тех, кто не отказывается от третьего Бигмака.
Комментарий скрыт
ОтветXiil
Комментарий скрыт
При чём здесь неуместные приставания? Кто к кому в данном случае пристаёт? Суть в том, что если оператор откровенно не пялит камеру, скажем, в поднятую попу или в зону декольте (а любой вменяемый оператор понимает, что так не надо), то где проблема-то? Всё равно тело видно хорошо, принимаются определённые позы и это неизбежно. И в таком случае вся "сексуализация" исключительно в глазах смотрящего, так сказать. Точнее, в его башке. Так что писать "гайды по уменьшению сексуализации" для операторов нет особой нужды, а для зрителя - и вовсе не имеет смысла.
Богословская права!
Ну да ну да )
Снимать во время трансляций нельзя, а вот сняться в максим или завести онлик - благое дело)
Совсем кукухой едут со своей повесткой.
ОтветAlex Tarakanoff
Ну да ну да ) Снимать во время трансляций нельзя, а вот сняться в максим или завести онлик - благое дело) Совсем кукухой едут со своей повесткой.
И какой процент девушек так себя ведет? 1-2?
ОтветXiil
И какой процент девушек так себя ведет? 1-2?
Признаться честно, я не особо слежу сейчас.
Но прекрасно помню фотосессии в максиме огромного количества биатлонисток. В том числе и наших. Так что трудно оценить 1-2 это или значительно больше. Интуитивно склоняюсь ко второму.
Левацкий позор. Леваки все сильнее жаждут уничтожить всё прекрасное.
ОтветAndreytryuk
Левацкий позор. Леваки все сильнее жаждут уничтожить всё прекрасное.
Комментарий скрыт
ОтветXiil
Комментарий скрыт
Нет, это из-за того, что нужно найти виноватых. Ты жирная не потому, что ты ленива и жрешь всякий мусор, а потому что виноват кто-то другой. Например, те, кто "сексуализирует" что-то там. Мужчины видят, что перед ним стоит красивая женщина, делают ей комплименты. А жирная ленивая паразитина агрессирует и лупит кулачком в стену. Ей-то комплименты не делают. Никому нет дела до этого пугала. А ТАК НЕЛЬЗЯ! Если ты не уважаешь жирных (а с какого вообще хрена я, например, должен уважать жирных просто за то, что они жирные?), то на тебе, не будешь смотреть на красивых женщин! На плакаты с жирными негритянками на пособии - это пожалуйста, это сколько угодно. А на красивое - не смей! Я сама буду решать, на что тебе можно смотреть, а на что нельзя!
European Athletics: ХВАТИТ СЕКСУАЛИЗАЦИИ! Одеваем девушек-спортсменов в паранджу и хиджабы, а вот мужчин-спортсменов одевать НЕ НАДО)))))))))))))))
Реально бред: скоро дойдут до того что милых, красивых, спортивных девушек заставят одеваться как бабуль...
я женскую лёгкую атлетику смотрел только ради отличных фигур спортсменок
тю, ну это же очевидно, что по другим причинам мужчинам женскую легкую атлетику попросту не интересно смотреть. Если бы женский футбол игрался в такой экипировке.... может быть мы и футбол бы полюбили женский
поэтому крайне негативно отношусь к тому, что они будут выбирать сдержанные ракурсы для съемки.
Гейропейская ассоциация против красивых девушек, по-моему всё логично))
ОтветСерёга Абрамов_1117252575
Гейропейская ассоциация против красивых девушек, по-моему всё логично))
Комментарий скрыт
Никогда это не было проблемой. Это сейчас живем в эпоху, когда отдельные меньшинства ущемляются на ровном месте (как феминистки, например)
ОтветMoleculaRU
Никогда это не было проблемой. Это сейчас живем в эпоху, когда отдельные меньшинства ущемляются на ровном месте (как феминистки, например)
Они просто путают изначальный феминизм с тем, во что его превратили сейчас)
Когда коту нечего делать....
Когда нечего делать феминисткам и прочим борцунам за различные права... Лучше бы они как коты...
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Лебедева: «Не следует снимать спортсменок, когда они наклоняются, уставшие. Слишком откровенные планы действительно брать не стоит»
Перерыв в финале ЧМ-2026 может продлиться около 30 минут, ожидают вещатели. Шоу может занять 20 минут вместо анонсированных 11
«Просто блестяще показываем». На «Матч ТВ» полуфинал ЧМ – в скринах и схемах
Рекомендуем
Главные новости
Дегтярев о допуске российских спортсменов: «Те, кто бойкотирует и саботирует, в конечном счете останутся за бортом. Их ждут технические поражения, стадионы опустеют»
Вайцеховская о гиде против сексуализации спортсменок: «Не могу понять: мир движется в сторону пуританства или же непроходимой, дремучей глупости?»
ЕК не может лишить МОК финансирования за допуск российских спортсменов, но постарается наказать отдельные спортивные федерации
Татьяна Лебедева: «Не следует снимать спортсменок, когда они наклоняются, уставшие. Слишком откровенные планы действительно брать не стоит»
European Athletics и Европейский вещательный союз выпустили гид против сексуализации спортсменок в трансляциях
Смирнов об Олимпиаде-2028: «Американцы заинтересованы в полноценном участии сборной России. У нас есть виды спорта, которые невероятно популярны в США»
Кая Каллас: «Главы МИД Евросоюза категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям»
Смирнов о восстановлении статуса ОКР: «Честно говоря, мы не были готовы к этой повестке дня, потому что решения исполкома обычно происходят накануне»
Альфред вошла в тройку самых быстрых в истории женщин на 200 м. Мировой рекорд с 1988 года принадлежит Гриффит-Джойнер
«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Кеннеди, Паулино, Альфред, Расселл, Тентоглу, Севилл победили, Ваньоньи установил мировой рекорд, другие результаты
Ко всем новостям
Последние новости
Джефф Монсон: «Отличная новость, что МОК отменил санкции, но это произошло с опозданием на несколько лет»
Арман Дюплантис и модель Дезире Ингландер выложили фото со свадьбы
Фото
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения