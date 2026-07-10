«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Кеннеди, Паулино, Альфред, Расселл, Тентоглу, Севилл победили, Ваньоньи установил мировой рекорд, другие результаты

10 июля в Монако прошел этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
10-й этап
Монако
Женщины
100 м с/б
1. Масаи Расселл (США) – 12,20
2. Алайша Джонсон (США) – 12,38
3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,49
200 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,51
2. Адаэджа Ходж (Британские Виргинские острова) – 21,76
3. Габриэль Томас (США) – 21,84
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,67
2. Алия Батлер (США) – 48,84
3. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 49,44
3000 м
1. Агнес Нгетич (Кения) – 8.08,95
2. Алешин Бавеке (Эфиопия) – 8.23,81
3. Сенайет Гетачеу (Эфиопия) – 8.24,02
Прыжки с шестом
1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,95
2. Аманда Молл (США) – 4,72
3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,62
Метание копья
1. Янь Цзыи (Китай) – 68,75
2. Адриана Вилагош (Сербия) – 63,18
3. Элина Дженго (Греция) – 58,20
Тройной прыжок
1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 15,06
2. Сали Сарр (Сенегал) – 14,99
3. Теа Лафон (Доминика) – 14,79
Мужчины
100 м
1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,88
2. Джордан Энтони (США) – 9,92
3. Эммануэл Эсеме (Камерун) – 10,00
400 м
1. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 43,44
2. Джекори Паттерсон (США) – 43,96
3. Рай Бенджамин (США) – 44,13
1000 м
1. Эммануэл Ваньоньи (Кения) – 2.11,83 (мировой рекорд)
2. Джейк Уайтмен (Великобритания) – 2.12,77
3. Джамель Седжати (Алжир) – 2.13,94
3000 м с/б
1. Симон Кипроп Коэч (Кения) – 8.03,35
2. Рюдзи Миура (Япония) – 8.10,30
3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.11,15
5000 м
1. Доминик Локиномо Лобалу (Швейцария) – 12.52,54
2. Грэм Бланкс (США) – 12.52,60
3. Бирхану Балев (Бахрейн) – 12.52,91
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,07
2. Батист Тьери (Франция) – 5,85
3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,85
Прыжки в высоту
1. Олег Дорощук (Украина) – 2,32
2. Кимани Джек (Великобритания) – 2,30
3. Сарвеш Анил Кушаре (Индия) – 2,26
Прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,61
2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,39
3. Хорхе А. Ходелин (Куба) – 8,38
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Альфред 21.51 - третий результат в истории.