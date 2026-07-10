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  4. «Бриллиантовая лига». Дюплантис, Кеннеди, Паулино, Альфред, Расселл, Тентоглу, Севилл победили, Ваньоньи установил мировой рекорд, другие результаты

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«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Кеннеди, Паулино, Альфред, Расселл, Тентоглу, Севилл победили, Ваньоньи установил мировой рекорд, другие результаты
Кеннеди и Паулино победили на этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

10 июля в Монако прошел этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

10-й этап

Монако

Женщины

100 м с/б

1. Масаи Расселл (США) – 12,20

2. Алайша Джонсон (США) – 12,38

3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,49

200 м

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,51

2. Адаэджа Ходж (Британские Виргинские острова) – 21,76

3. Габриэль Томас (США) – 21,84

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,67

2. Алия Батлер (США) – 48,84

3. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 49,44

3000 м

1. Агнес Нгетич (Кения) – 8.08,95

2. Алешин Бавеке (Эфиопия) – 8.23,81

3. Сенайет Гетачеу (Эфиопия) – 8.24,02

Прыжки с шестом

1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,95

2. Аманда Молл (США) – 4,72

3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,62

Метание копья

1. Янь Цзыи (Китай) – 68,75

2. Адриана Вилагош (Сербия) – 63,18

3. Элина Дженго (Греция) – 58,20

Тройной прыжок

1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 15,06

2. Сали Сарр (Сенегал) – 14,99

3. Теа Лафон (Доминика) – 14,79

Мужчины

100 м

1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,88

2. Джордан Энтони (США) – 9,92

3. Эммануэл Эсеме (Камерун) – 10,00

400 м

1. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 43,44

2. Джекори Паттерсон (США) – 43,96

3. Рай Бенджамин (США) – 44,13

1000 м

1. Эммануэл Ваньоньи (Кения) – 2.11,83 (мировой рекорд)

2. Джейк Уайтмен (Великобритания) – 2.12,77

3. Джамель Седжати (Алжир) – 2.13,94

3000 м с/б

1. Симон Кипроп Коэч (Кения) – 8.03,35

2. Рюдзи Миура (Япония) – 8.10,30

3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.11,15

5000 м

1. Доминик Локиномо Лобалу (Швейцария) – 12.52,54

2. Грэм Бланкс (США) – 12.52,60

3. Бирхану Балев (Бахрейн) – 12.52,91

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,07

2. Батист Тьери (Франция) – 5,85

3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,85

Прыжки в высоту

1. Олег Дорощук (Украина) – 2,32

2. Кимани Джек (Великобритания) – 2,30

3. Сарвеш Анил Кушаре (Индия) – 2,26

Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,61

2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,39

3. Хорхе А. Ходелин (Куба) – 8,38

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Очень быстрые 200 метров у женщин, трое из 21.9
Альфред 21.51 - третий результат в истории.
Альфред 21,51 на 200 метров, фантастика!
Нина Кеенеди - топ. Остальные шестовички сегодня - лоханки.
Кебинатшипи порадовал.
Неплохо, красотка Габби Томас возваращается на 200 метрах.
ОтветЙенс Мустерманн
Неплохо, красотка Габби Томас возваращается на 200 метрах.
Да и вообще каст неплохой. Вдруг даже Даню и Полину с верхних позиций сезона подвинут.
ОтветЮрий Костыгин
Да и вообще каст неплохой. Вдруг даже Даню и Полину с верхних позиций сезона подвинут.
Полина понятно, а Даня - это кто, подскажите плиз
Трансляция с 21.00.
Бриллиантовая рука. Мужчины выступят...
Грек разошёлся, т.е. распрыгался.
На 3000 приняла участие олимпийская чемпионка Парижа в триатлоне, Кассандра Богран, показала 9:02.97
В шесте уж больно лихо высоты накидывают от попытки к попытке. Могли бы как-то более плавно повышать планку.
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