«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Кеннеди, Паулино, Альфред, Расселл, Тентоглу, Севилл победили, Ваньоньи установил мировой рекорд, другие результаты

Кеннеди и Паулино победили на этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

10 июля в Монако прошел этап «Бриллиантовой лиги » по легкой атлетике. «Бриллиантовая лига» 10-й этап Монако Женщины 100 м с/б 1. Масаи Расселл (США) – 12,20 2. Алайша Джонсон (США) – 12,38 3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,49 200 м 1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,51 2. Адаэджа Ходж (Британские Виргинские острова) – 21,76 3. Габриэль Томас (США) – 21,84 400 м 1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,67 2. Алия Батлер (США) – 48,84 3. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 49,44 3000 м 1. Агнес Нгетич (Кения) – 8.08,95 2. Алешин Бавеке (Эфиопия) – 8.23,81 3. Сенайет Гетачеу (Эфиопия) – 8.24,02 Прыжки с шестом 1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,95 2. Аманда Молл (США) – 4,72 3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,62 Метание копья 1. Янь Цзыи (Китай) – 68,75 2. Адриана Вилагош (Сербия) – 63,18 3. Элина Дженго (Греция) – 58,20 Тройной прыжок 1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 15,06 2. Сали Сарр (Сенегал) – 14,99 3. Теа Лафон (Доминика) – 14,79 Мужчины 100 м 1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,88 2. Джордан Энтони (США) – 9,92 3. Эммануэл Эсеме (Камерун) – 10,00 400 м 1. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 43,44 2. Джекори Паттерсон (США) – 43,96 3. Рай Бенджамин (США) – 44,13 1000 м 1. Эммануэл Ваньоньи (Кения) – 2.11,83 (мировой рекорд) 2. Джейк Уайтмен (Великобритания) – 2.12,77 3. Джамель Седжати (Алжир) – 2.13,94 3000 м с/б 1. Симон Кипроп Коэч (Кения) – 8.03,35 2. Рюдзи Миура (Япония) – 8.10,30 3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.11,15 5000 м 1. Доминик Локиномо Лобалу (Швейцария) – 12.52,54 2. Грэм Бланкс (США) – 12.52,60 3. Бирхану Балев (Бахрейн) – 12.52,91 Прыжки с шестом 1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,07 2. Батист Тьери (Франция) – 5,85 3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,85 Прыжки в высоту 1. Олег Дорощук (Украина) – 2,32 2. Кимани Джек (Великобритания) – 2,30 3. Сарвеш Анил Кушаре (Индия) – 2,26 Прыжки в длину 1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,61 2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,39 3. Хорхе А. Ходелин (Куба) – 8,38