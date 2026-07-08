Посольство России в Великобритании: «Лондон последовательно выступает за недопуск россиян к международным стартам – по сути, сегрегацию по национальному признаку»

Посольство РФ: Лондон рассматривает спорт как инструмент политического давления.

Посольство РФ в Лондоне прокомментировало негативную реакцию британских чиновников на решение Междунродного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением МОК снять санкции с российских спортсменов и заявила, что Россия не должна быть представлена в спорте.

«Британский политикум вновь отметился серией антироссийских выпадов. На этот раз поводом послужило решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России. Риторика местного истеблишмента наглядно демонстрирует, что спорт здесь давно рассматривается как инструмент политического давления», – заявили в посольстве.

«Прикрываясь лозунгами о поддержке Украины, Лондон в последние годы последовательно выступал за недопуск российских атлетов к международным соревнованиям – по сути, сегрегацию по национальному признаку, что прямо противоречит принципам Олимпийской хартии.

Все это укладывается в общую линию Лондона на нанесение России «стратегического поражения» и попытки навредить нашей стране в различных сферах. Не исключено и стремление устранить конкурента на крупных международных стартах в лице одной из ведущих спортивных держав», – отмечается в комментарии посольства.

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