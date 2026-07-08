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  4. Посольство России в Великобритании: «Лондон последовательно выступает за недопуск россиян к международным стартам – по сути, сегрегацию по национальному признаку»

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Посольство России в Великобритании: «Лондон последовательно выступает за недопуск россиян к международным стартам – по сути, сегрегацию по национальному признаку»
Посольство РФ: Лондон рассматривает спорт как инструмент политического давления.

Посольство РФ в Лондоне прокомментировало негативную реакцию британских чиновников на решение Междунродного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. 

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением МОК снять санкции с российских спортсменов и заявила, что Россия не должна быть представлена в спорте.

«Британский политикум вновь отметился серией антироссийских выпадов. На этот раз поводом послужило решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России. Риторика местного истеблишмента наглядно демонстрирует, что спорт здесь давно рассматривается как инструмент политического давления», – заявили в посольстве. 

«Прикрываясь лозунгами о поддержке Украины, Лондон в последние годы последовательно выступал за недопуск российских атлетов к международным соревнованиям – по сути, сегрегацию по национальному признаку, что прямо противоречит принципам Олимпийской хартии.

Все это укладывается в общую линию Лондона на нанесение России «стратегического поражения» и попытки навредить нашей стране в различных сферах. Не исключено и стремление устранить конкурента на крупных международных стартах в лице одной из ведущих спортивных держав», – отмечается в комментарии посольства. 

«Допуск – лучшая новость за 100 лет!» Россия ликует, а в Европе против МОК

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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отстранение и возвращение России
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ОКР
РИА Новости

Комментарии

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Национальность - россияне?!
ОтветВалентин и ыч
Национальность - россияне?!
Ну в контексте же очевидно, что речь идет о паспорте. Как им нужно было выразиться, чтоб удовлетворить твои этнические претензии?
ОтветАлександр Кошечкин
Ну в контексте же очевидно, что речь идет о паспорте. Как им нужно было выразиться, чтоб удовлетворить твои этнические претензии?
тебе показалось, что у меня какие-то этнические претензии.
Если ФИФА восстановит, а Уефа нет, то надо переходить в азиатскую федерацию. Больше ждать нет смысла.
ОтветЮрген
Если ФИФА восстановит, а Уефа нет, то надо переходить в азиатскую федерацию. Больше ждать нет смысла.
Да давно надо было. Культурно и экономически давно в Азии.
ОтветЮрген
Если ФИФА восстановит, а Уефа нет, то надо переходить в азиатскую федерацию. Больше ждать нет смысла.
Не восстановит ФИФА, ну что бессмысленно себя иллюзией тешить.
И нахрен не нужна Азия, клубный футбол в Европе на порядок больше денег приносит и дополнительный оверпрайс на трансферы в РПЛ добавится
Пора СВО провести и там. Освободить срочно олигархов, которых удерживают на британской земле с помощью недвижимости и движимости
Но наши чиновники продолжают покупать там недвижимость и учить там своих детей
Ответoberkorn
Но наши чиновники продолжают покупать там недвижимость и учить там своих детей
Кто за последнее время купил там недвижимость? Можешь назвать нескольких?
ОтветNoThanks
Кто за последнее время купил там недвижимость? Можешь назвать нескольких?
ему лишь бы на вентилятор накинуть! такие обычно слышат звон, да незнают где он.
А что у Вас в паспорте написано, уважаемый? Государственность или национальность? Пора бы немного начать соображать начать. Понимаю, что сложно, но по другому провести анализ и сделать выводы не получится
Колонисты ######, как были, так и остались
А выплата Германией репараций после WWII - это тоже ведь было по национальному признаку...
Комментарий удален пользователем
Ответмихаил_1117134659
Комментарий удален пользователем
По-английски паспорт и есть nationality, а этническое происходение - ethnicity. Гражданин Британии русского происхождения будет UK National. Discrimination by nationality - это именно дискриминация по паспорту. Все правильно они говорят.
ОтветVixy11
По-английски паспорт и есть nationality, а этническое происходение - ethnicity. Гражданин Британии русского происхождения будет UK National. Discrimination by nationality - это именно дискриминация по паспорту. Все правильно они говорят.
Комментарий удален пользователем
Хорошо бы еще послы в Италии и Норвегии высказались, по поводу высеров министра спорта Италии и НОК Норвегии
Это сегрегация по признаку бандитизма.
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