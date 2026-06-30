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  4. Михаил Дегтярев: «Разбирательство WADA с РУСАДА в CAS будет завершено после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов. Суть спора исчерпана»

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Михаил Дегтярев: «Разбирательство WADA с РУСАДА в CAS будет завершено после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов. Суть спора исчерпана»
Дегтярев о суде WADA с РУСАДА: суть спора исчерпана.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен состояться в 2026 году. 

«WADA официально уведомило Минспорт России, что судебное разбирательство с РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет завершено после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов. Суть спора исчерпана.

Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», подготовленного Министерством спорта России совместно с депутатами. Изменения в части антидопингового регулирования учитывают актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и Кодекса WADA.

Следующее, что предстоит сделать – провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году. В октябре 2025 года на полях X сессии Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте мы обсуждали с гендиректором WADA Оливье Ниггли предстоящую работу экспертов организации», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
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