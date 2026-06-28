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Одри Верро показала третий в истории результат в беге на 800 м. Мировой рекорд держится с 1983 года
Одри Верро показала третий в истории результат в беге на 800 м.

Швейцарская бегунья Одри Верро показала третий в истории результат на 800 м.

Сегодня Верро победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже, преодолев дистанцию за 1 минуту 53,80 секунды.

Мировой рекорд с 1983 года удерживает Ярмила Кратохвилова (1.53,28), выступавшая за Чехословакию. Второе в истории время – у советской бегуньи Надежды Олизаренко (1.53,43).

Верро 22 года, она серебряный призер чемпионата мира-2026 в помещении.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
рекорды
Одри Верро
сборная СССР
Ярмила Кратохвилова
сборная Швейцарии жен
Надежда Олизаренко

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Заходишь в профиль Одри Верро и ни хрена. Даже национальность не видно. Шикарно.
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