Одри Верро показала третий в истории результат в беге на 800 м. Мировой рекорд держится с 1983 года
Одри Верро показала третий в истории результат в беге на 800 м.
Швейцарская бегунья Одри Верро показала третий в истории результат на 800 м.
Сегодня Верро победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже, преодолев дистанцию за 1 минуту 53,80 секунды.
Мировой рекорд с 1983 года удерживает Ярмила Кратохвилова (1.53,28), выступавшая за Чехословакию. Второе в истории время – у советской бегуньи Надежды Олизаренко (1.53,43).
Верро 22 года, она серебряный призер чемпионата мира-2026 в помещении.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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