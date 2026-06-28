28 июня в Париже пройдет восьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
8-й этап
Париж, Франция
Мужчины
100 м
1. Трэйвон Бромелл (США) – 9,91
2. Ноа Лайлс (США) – 9,92
3. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) – 9,96
110 м с/б
1. Джамал Бритт (США) – 12,89
2. Сюнсукэ Идзумия (Япония) – 13,01
3. Трей Каннингем (США) – 13,07
400 м
1. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 43,54
2. Закити Нене (ЮАР) – 43,89
3. Кристофер Бэйли (США) – 44,06
800 м
1. Марко Ароп (Канада) – 1.41,84
2. Нильс Ларос (Нидерланды) – 1.43,60
3. Тобиас Гронстад (Норвегия) – 1.43,63
Прыжки с шестом
18:00
Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эммануил Каралис (Греция), Кей Си Лайтфут (США).
Стипль-чез, 3000 м
20:13
Фавориты: Эдмунд Серем (Кения), Самуэль Фиреву (Эфиопия), Абрахам Кибивот (Кения).
5000 м
20:41
Фавориты: Грант Фишер (США), Андреас Альмгрен (Швеция), Аддису Йихуне (Эфиопия).
Женщины
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,48
2. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 49,37
3. Стейси Энн Уильямс (Ямайка) – 49,51
800 м
1. Одри Верро (Швейцария) – 1.53,80
2. Фемке Бол-Брудерс (Нидерланды) – 1.57,13
3. Анаис Бургуан (Франция) – 1.57,39
Толкание ядра
1. Сара Миттон (Канада) – 19,99
2. Йемиси Мабри (Германия) – 19,93
3. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 19,88
Прыжки с шестом
18:07
Фавориты: Нина Кеннеди (Австралия), Элиза Маккартни (Новая Зеландия), Анжелика Мозер (Швейцария).
100 м с/б
20:08 — финал
Метание копья
19:25
Фавориты: Янь Цзыи (Китай), Харука Китагучи (Япония), Сигрид Борге (Норвегия).
1500 м
20:27
Фавориты: Джессика Халл (Австралия), Фревейни Хайлу (Эфиопия), Эбби Колдуэлл (Австралия).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.
У неё сегодня только одна конкурента Кили.
Кили выступит на этапе БЛ в Юджине.
Уэрро заявила, что будет штурмовать мировой рекорд.
Уэрро хочет, установил мировой рекорд быстрее Кили.
Кили будет штурмовать его в Лондоне. У неё в помощницах будет Хантер Белл.
Будет ли Уэрро и Бол в Лондоне вопрос открыт. Надеюсь, что будут. Рекорд должен пасть.