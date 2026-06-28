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«Бриллиантовая лига». Верро, Паулино, Бромелл и Миттон одержали победы, Лайлс уступил 0,01 секунды, Холл, Дюплантис, Фишер выступят на турнире
В Париже пройдет восьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

28 июня в Париже пройдет восьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

8-й этап

Париж, Франция

Мужчины

100 м

1. Трэйвон Бромелл (США) – 9,91

2. Ноа Лайлс (США) – 9,92

3. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) – 9,96

110 м с/б

1. Джамал Бритт (США) – 12,89

2. Сюнсукэ Идзумия (Япония) – 13,01

3. Трей Каннингем (США) – 13,07

400 м

1. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 43,54

2. Закити Нене (ЮАР) – 43,89

3. Кристофер Бэйли (США) – 44,06

800 м

1. Марко Ароп (Канада) – 1.41,84

2. Нильс Ларос (Нидерланды) – 1.43,60

3. Тобиас Гронстад (Норвегия) – 1.43,63

Прыжки с шестом

18:00

Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эммануил Каралис (Греция), Кей Си Лайтфут (США). 

Стипль-чез, 3000 м

20:13

Фавориты: Эдмунд Серем (Кения), Самуэль Фиреву (Эфиопия), Абрахам Кибивот (Кения).

5000 м

20:41

Фавориты: Грант Фишер (США), Андреас Альмгрен (Швеция), Аддису Йихуне (Эфиопия). 

Женщины

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,48

2. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 49,37

3. Стейси Энн Уильямс (Ямайка) – 49,51

800 м

1. Одри Верро (Швейцария) – 1.53,80

2. Фемке Бол-Брудерс (Нидерланды) – 1.57,13

3. Анаис Бургуан (Франция) – 1.57,39

Толкание ядра

1. Сара Миттон (Канада) – 19,99

2. Йемиси Мабри (Германия) – 19,93

3. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 19,88 

Прыжки с шестом

18:07

Фавориты: Нина Кеннеди (Австралия), Элиза Маккартни (Новая Зеландия), Анжелика Мозер (Швейцария). 

100 м с/б

20:08 — финал 

Метание копья

19:25

Фавориты: Янь Цзыи (Китай), Харука Китагучи (Япония), Сигрид Борге (Норвегия). 

1500 м

20:27

Фавориты: Джессика Халл (Австралия), Фревейни Хайлу (Эфиопия), Эбби Колдуэлл (Австралия). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
толкание ядра
метания
Бег
прыжки с шестом
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Закити Нене
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Сара Миттон
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logoФемке Бол
Анаис Бургуан
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Одри Верро
сборная Швейцарии жен
logoЛамонт Марселл Джейкобс
logoсборная Италии по легкой атлетике
logoТрэйвон Бромелл
logoМарилейди Паулино
logoсборная Чехии жен
logoсборная Ямайки жен
сборная Доминиканской республики жен
Лурдес Глория Мануэль
Стейси Энн Уильямс

Комментарии

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Где среди фаворитов в женских 800 Одри Верро и Фемке Бол, а в женских 1500 Джорджия Хантер-Белл?
ОтветВалерий З.
Где среди фаворитов в женских 800 Одри Верро и Фемке Бол, а в женских 1500 Джорджия Хантер-Белл?
Вот-вот, то же самое хотела написать
ОтветВалерий З.
Где среди фаворитов в женских 800 Одри Верро и Фемке Бол, а в женских 1500 Джорджия Хантер-Белл?
Уэрро единственный фаворит.
У неё сегодня только одна конкурента Кили.
Кили выступит на этапе БЛ в Юджине.
Уэрро заявила, что будет штурмовать мировой рекорд.
Уэрро хочет, установил мировой рекорд быстрее Кили.
Кили будет штурмовать его в Лондоне. У неё в помощницах будет Хантер Белл.
Будет ли Уэрро и Бол в Лондоне вопрос открыт. Надеюсь, что будут. Рекорд должен пасть.
На 400м. 800м и 1500м очень высокие результаты показаны. Тут и лучшие результаты сезона в мире, национальные рекорды и личные.
Верро показала классный результат на 800м и другие пробежали по личнику. Фемке улучшила свой результат, пробежав за 1 мин 55, 60 сек, установив национальный рекорд. Когда освоится и будет набегать на финиш, то и к мировому рекорду будет подбираться.
В 19:00 транслирует онлайн Матч Арена и спортбокс.ру. Будет на кого посмотреть на 8 этапе БЛ в Париже.
Амузан хорошо накатила и выиграла 100м с/б, показав высокий результат.
Ароп - ракета. Выбежал из 1:42.
Паулино уже в который раз выигрывает 400м с большим отрывом от соперниц, показав высокое время 48, 48 сек. Молодец !
Бритт в хорошей форме, разбежался, накатил на финише и показал очень высокий результат на 100м с/б.
Лайлс проиграл. Слава Богу Броммеллю.
43,54 - это не в топ-10 в истории?
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