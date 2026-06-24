Минспорт России перевыполнил план по доходам федерального бюджета в 2025 году.

Счетная палата РФ выпустила заключение по деятельности Министерства спорта за 2025-й год.

Минспорт перевыполнил план по доходам федерального бюджета в 2025 году – поступления достигли 4,6 млрд рублей, что составило 103,7% от прогноза.

Основным источником доходов ведомства стали целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей. В 2025 году объем указанных поступлений составил 3,1 млрд рублей (67,4% общего объема доходов).

Счетная палата установила, что министерством спорта на высоком уровне исполнены расходы – 99,7% (64,6 млрд рублей), в том числе высоко оценен уровень исполнения по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» (99,7%).

«По итогам года все шесть показателей госпрограммы выполнены на 100%, при этом не достигнуты 11 из 78 результатов структурных элементов госпрограммы», – говорится в материалах.