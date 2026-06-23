В Крыму приостановлены все детские спортивные мероприятия до 1 сентября

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова сообщила о приостановке всех детских спортивных мероприятий в республике до 1 сентября.
«С 11:00 22 июня 2026 года до 00:00 1 сентября 2026 года на территории Республики Крым приостанавливаются:
– проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет;
– проведение учебно-тренировочных мероприятий;
– проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий;
– проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий.
Также до особого распоряжения приостанавливается организованное направление и выезд спортсменов спортивными учреждениями и организациями для участия в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях за пределами Республики Крым, а равно участие в таких мероприятиях на ее территории.
Данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности наших детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса. Используйте данные временные меры для методологической, организационной и документальной работы», – говорится в сообщении Торубаровой, опубликованном на ее странице в «Вконтакте».
Руководству страны виднее, и вот это вот всё
Вот уж, действительно, слабоумие и отвага
А то я вне политики.