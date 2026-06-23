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  4. В Крыму приостановлены все детские спортивные мероприятия до 1 сентября

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В Крыму приостановлены все детские спортивные мероприятия до 1 сентября
В Крыму до 1 сентября отменили детские тренировки, сборы и спортивные турниры.

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова сообщила о приостановке всех детских спортивных мероприятий в республике до 1 сентября. 

«С 11:00 22 июня 2026 года до 00:00 1 сентября 2026 года на территории Республики Крым приостанавливаются:

– проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет;

– проведение учебно-тренировочных мероприятий;

– проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий;

– проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий.

Также до особого распоряжения приостанавливается организованное направление и выезд спортсменов спортивными учреждениями и организациями для участия в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях за пределами Республики Крым, а равно участие в таких мероприятиях на ее территории.

Данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности наших детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса. Используйте данные временные меры для методологической, организационной и документальной работы», – говорится в сообщении Торубаровой, опубликованном на ее странице в «Вконтакте».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Вконтакте» Торубаровой
Ольга Торубарова

Комментарии

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Ну это же все идёт по плану, верно? Так ведь все и задумывалось 4 года назад, да?

Руководству страны виднее, и вот это вот всё
ОтветDenis Z_1117236139
Ну это же все идёт по плану, верно? Так ведь все и задумывалось 4 года назад, да? Руководству страны виднее, и вот это вот всё
Оригинальный комментарий
ОтветDenis Z_1117236139
Ну это же все идёт по плану, верно? Так ведь все и задумывалось 4 года назад, да? Руководству страны виднее, и вот это вот всё
забыл сказать ещё, что наверху не дураки сидят
Пугает что родители отправляли туда детей до тех пор пока им не запретили законом
ОтветКостя Паркер
Пугает что родители отправляли туда детей до тех пор пока им не запретили законом
Лично знаю людей вполне приличного достатка, которые туда едут НА МАШИНЕ (!!!).
Вот уж, действительно, слабоумие и отвага
ОтветЛиндси Гут-Шиффрин
Лично знаю людей вполне приличного достатка, которые туда едут НА МАШИНЕ (!!!). Вот уж, действительно, слабоумие и отвага
Вчера сдал билеты в Крым и отменил бронь на жилье, которое оплатил в апреле еще. Потерял 4 тысячи, но жизнь дороже.
Странно, что вообще есть родители, которые туда отправляют своих детей в настоящее время.
Спасибо деду за победу.
Надеюсь,те дети,что сейчас там,вернутся домой живыми и здоровыми.Но,что в голове у родителей творится?У меня соседка ругается,что пропадает путевка в Артек на август...Это клиника.
Видимо что-то случилось...
Опять у великого геостратега все по плану идет
А что случилось то?

А то я вне политики.
ОтветVals
А что случилось то? А то я вне политики.
НАТА скоро на нас нападет. защищаемся)))
ОтветVals
А что случилось то? А то я вне политики.
Гойда случилась
На Урале почти каждый день объявляют ракетную опасность, представляю что творится в областях близких к Украине.
Хроники стабильности
Ответdontpanic19
Хроники стабильности
вставания с колен
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