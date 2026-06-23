В Крыму приостановлены все детские спортивные мероприятия до 1 сентября

В Крыму до 1 сентября отменили детские тренировки, сборы и спортивные турниры.

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова сообщила о приостановке всех детских спортивных мероприятий в республике до 1 сентября.

«С 11:00 22 июня 2026 года до 00:00 1 сентября 2026 года на территории Республики Крым приостанавливаются:

– проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет;

– проведение учебно-тренировочных мероприятий;

– проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий;

– проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий.

Также до особого распоряжения приостанавливается организованное направление и выезд спортсменов спортивными учреждениями и организациями для участия в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях за пределами Республики Крым, а равно участие в таких мероприятиях на ее территории.

Данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности наших детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса. Используйте данные временные меры для методологической, организационной и документальной работы», – говорится в сообщении Торубаровой, опубликованном на ее странице в «Вконтакте».