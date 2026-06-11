МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию для обеспечения политической нейтральности

Международный олимпийской комитет (МОК) планирует внести поправки в Олимпийскую хартию.
Предложенные изменения являются результатом программы «Готовность к будущему», которая отвечает за развитие МОК, несмотря на происходящие глобальные изменения.
Первая рабочая группа отвечает за изменения в пятый пункт хартии для обеспечения политической нейтральности МОК, защиты от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
Вторая рабочая группа программы «Готовность к будущему» занимается вопросом структуры управления программой Олимпийских игр.
Цель состоит в том, чтобы решения, касающиеся программы, принимались на наиболее подходящем оперативном уровне и отражали факторы, которые наиболее непосредственно влияют на организацию и проведение Игр. Планируется внесение поправок в пункт 45 Олимпийской хартии, в их числе исключение списка международных федераций из документа.
Сессия МОК пройдет 24-25 июня.
Тогда на Играх перестанут определять «величие» той или иной страны через неофициальный медальный зачет, а будет лишь соревнование атлетов, как это и должно быть. Уйдет из мира спорта и государственное финансирование, которое априори создает много проблем, в том числе, с политической нейтральностью.
На церемонии награждения можно включать Олимпийский гимн типа как на универсиадах студенческий.
Кто денег нормально заносит, того и допускайте, вполне по вашему.
Да и какая нейтральность, если МОК повязан спонсорскими соглашениями? Отрубят от денег и МОК будет делать, то что скажут