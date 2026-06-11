МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию для обеспечения политической нейтральности

МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию из-за политики.

Международный олимпийской комитет (МОК) планирует внести поправки в Олимпийскую хартию.

Предложенные изменения являются результатом программы «Готовность к будущему», которая отвечает за развитие МОК, несмотря на происходящие глобальные изменения.

Первая рабочая группа отвечает за изменения в пятый пункт хартии для обеспечения политической нейтральности МОК, защиты от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.



Вторая рабочая группа программы «Готовность к будущему» занимается вопросом структуры управления программой Олимпийских игр.

Цель состоит в том, чтобы решения, касающиеся программы, принимались на наиболее подходящем оперативном уровне и отражали факторы, которые наиболее непосредственно влияют на организацию и проведение Игр. Планируется внесение поправок в пункт 45 Олимпийской хартии, в их числе исключение списка международных федераций из документа.



Сессия МОК пройдет 24-25 июня.