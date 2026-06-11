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  4. МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию для обеспечения политической нейтральности

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МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию для обеспечения политической нейтральности
МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию из-за политики.

Международный олимпийской комитет (МОК) планирует внести поправки в Олимпийскую хартию.

Предложенные изменения являются результатом программы «Готовность к будущему», которая отвечает за развитие МОК, несмотря на происходящие глобальные изменения.

Первая рабочая группа отвечает за изменения в пятый пункт хартии для обеспечения политической нейтральности МОК, защиты от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
 
Вторая рабочая группа программы «Готовность к будущему» занимается вопросом структуры управления программой Олимпийских игр.

Цель состоит в том, чтобы решения, касающиеся программы, принимались на наиболее подходящем оперативном уровне и отражали факторы, которые наиболее непосредственно влияют на организацию и проведение Игр. Планируется внесение поправок в пункт 45 Олимпийской хартии, в их числе исключение списка международных федераций из документа.
 
Сессия МОК пройдет 24-25 июня.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
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Комментарии

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Отдельные главы для неугодных, чтобы избежать "это другое"?
ОтветAnfitan
Отдельные главы для неугодных, чтобы избежать "это другое"?
Ну в общем да. Там суть, что нейтральными должны быть не атлеты, а международные федерации. Типа, не ваше дело кто там с кем воюет, ваше дело соревнования проводить. Нам подходит. И да, тогда ни к нам, ни а Украине, ни к США, ни к Ирану с Израилем никаких вопросов.
Всем запретят флаги и гимны?
ОтветAgent Smith
Всем запретят флаги и гимны?
Ну тогда нахрен ни кому эти ОИ не впёрлись там такие виды спорта что вне ОИ их смотрят только родственники спортсменов .
ОтветAgent Smith
Всем запретят флаги и гимны?
Было бы идеально. Спортсмен представляет сам себя (изначально так оно и было).
Они готовятся выгнать всех атлетов из сша, израиля, ес и великобритании?
ОтветPhoenix85
Они готовятся выгнать всех атлетов из сша, израиля, ес и великобритании?
или готовятся навечно закрепить наше отчисление
ОтветРжевский
или готовятся навечно закрепить наше отчисление
Больше похоже на правду
исключение списка международных федераций из документа - это зачем? Что это дает? каждый сам за себя будет на Играх? в принципе - это правильно. А что с командными видами?
Ответgarovatat
исключение списка международных федераций из документа - это зачем? Что это дает? каждый сам за себя будет на Играх? в принципе - это правильно. А что с командными видами?
Название команды без привязки к стране вообще не проблема.
ОтветOlga.t
Название команды без привязки к стране вообще не проблема.
А финансировать кто будет не все виды спорта коммерчески успешны и интересны ?
Есть элементарное решение - убрать флаги у всех. В инфографике для интересующихся писать место рождения и клуб, в котором сейчас тренируется данный спортсмен, можно разрешить рекламу клуба и спонсоров на форме.
Тогда на Играх перестанут определять «величие» той или иной страны через неофициальный медальный зачет, а будет лишь соревнование атлетов, как это и должно быть. Уйдет из мира спорта и государственное финансирование, которое априори создает много проблем, в том числе, с политической нейтральностью.
На церемонии награждения можно включать Олимпийский гимн типа как на универсиадах студенческий.
ОтветБоевой Бурят Путина
Есть элементарное решение - убрать флаги у всех. В инфографике для интересующихся писать место рождения и клуб, в котором сейчас тренируется данный спортсмен, можно разрешить рекламу клуба и спонсоров на форме. Тогда на Играх перестанут определять «величие» той или иной страны через неофициальный медальный зачет, а будет лишь соревнование атлетов, как это и должно быть. Уйдет из мира спорта и государственное финансирование, которое априори создает много проблем, в том числе, с политической нейтральностью. На церемонии награждения можно включать Олимпийский гимн типа как на универсиадах студенческий.
А можно назвать клуб "Русский мир"?
ОтветБоевой Бурят Путина
Есть элементарное решение - убрать флаги у всех. В инфографике для интересующихся писать место рождения и клуб, в котором сейчас тренируется данный спортсмен, можно разрешить рекламу клуба и спонсоров на форме. Тогда на Играх перестанут определять «величие» той или иной страны через неофициальный медальный зачет, а будет лишь соревнование атлетов, как это и должно быть. Уйдет из мира спорта и государственное финансирование, которое априори создает много проблем, в том числе, с политической нейтральностью. На церемонии награждения можно включать Олимпийский гимн типа как на универсиадах студенческий.
И какие клубы и спонсоры будут у видов спорта, которые интересны ( и то не всем) исключительно во время ОИ?
Очень размытая формулировка, но я догадываюсь, против спортсменов какой страны будут направлены эти поправки!
Я нихера не понял
Ну с Гитлером же сотрудничали активно, так в чем проблема? Политическая нейтральность блин
Кто денег нормально заносит, того и допускайте, вполне по вашему.
эта нейтральность только в отношении Израиля будет работать.
Да и какая нейтральность, если МОК повязан спонсорскими соглашениями? Отрубят от денег и МОК будет делать, то что скажут
Списка федераций нет, значит и командника нет, это хорошо, халявных медалей не будет. Пусть каждый за себя по девизу - быстрее, выше, сильнее).
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