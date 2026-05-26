Международная федерация университетского спорта допустила российских атлетов к соревнованиям под своей эгидой

Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение о допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Решение вступило в силу немедленно.

Теперь даже в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин.

При этом в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений – участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах.

Белорусские спортсмены допущены без каких-либо ограничений, включая флаг и национальную символику. Поздравляем коллег из Беларуси с этим решением.

Напомню, что в июле 2025 года в штаб-квартире FISU в Лозанне мы встречались с исполнительным директором – генеральным секретарем FISU Маттиасом Ремундом. Вскоре было принято решение о допуске российских атлетов на Универсиаду в Германии, где наши ребята выступили впервые за 6 лет.

FISU последовательно продолжает смягчать условия для студентов из России. Мы это приветствуем», – написал Дегтярев.