0

Международная федерация университетского спорта допустила российских атлетов к соревнованиям под своей эгидой

Международная федерация университетского спорта допустила российских атлетов.

Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение о допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Решение вступило в силу немедленно.

Теперь даже в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин.

При этом в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений – участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах.

Белорусские спортсмены допущены без каких-либо ограничений, включая флаг и национальную символику. Поздравляем коллег из Беларуси с этим решением.

Напомню, что в июле 2025 года в штаб-квартире FISU в Лозанне мы встречались с исполнительным директором – генеральным секретарем FISU Маттиасом Ремундом. Вскоре было принято решение о допуске российских атлетов на Универсиаду в Германии, где наши ребята выступили впервые за 6 лет.

FISU последовательно продолжает смягчать условия для студентов из России. Мы это приветствуем», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoУниверсиада
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
отстранение и возвращение России
FISU

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Для спортсменов из числа студентов хорошая новость. Легкоатлеты хоть на соревнованиях под эгидой FISU смогут выступать.
ОтветДок Аксель
Для спортсменов из числа студентов хорошая новость. Легкоатлеты хоть на соревнованиях под эгидой FISU смогут выступать.
В нейтральном статусе. А это значит без флага и гимна. Ну хоть что-то.
значит на зимней универсиаде мы увидим наших фигуристов-нейтральных атлетов.у взрослых спортсменов будет хоть какая-то международка
ОтветAnet_1116877531
значит на зимней универсиаде мы увидим наших фигуристов-нейтральных атлетов.у взрослых спортсменов будет хоть какая-то международка
Хоть что-то , уже и этому очень рада
ОтветAnet_1116877531
значит на зимней универсиаде мы увидим наших фигуристов-нейтральных атлетов.у взрослых спортсменов будет хоть какая-то международка
Почему мы увидим фигуристов? ISU ж так никого и не допустил
Отличная новость!!!
Так это уже неплохо, какая-то международка, и от России много кто может учавствовать, если не все взрослые топы. Все студенты. Вон даже Софа Самоделкина учавствовала уже от КЗ, бронзу там завоевала.
Универсиада раз в 2 года вроде бы, значит в этом сезоне будет.
ОтветArita1
Так это уже неплохо, какая-то международка, и от России много кто может учавствовать, если не все взрослые топы. Все студенты. Вон даже Софа Самоделкина учавствовала уже от КЗ, бронзу там завоевала. Универсиада раз в 2 года вроде бы, значит в этом сезоне будет.
Да следующая Универсиада в Китае, в январе 27-го года
ОтветОнопко2
Да следующая Универсиада в Китае, в январе 27-го года
Хорошая локация, визы не нужны и публика нормально относится. Это не ючм в Каунасе, где могут не дать визы даже если ИСУ допустит.
щас срочно надо всем не студентам в студенты переквалифицироваться))
ОтветАнжела Суханова
щас срочно надо всем не студентам в студенты переквалифицироваться))
А кто вообще не студент- вопрос? Возрастные - Игнатов, Алиев наверно.. Пётр вроде-бы студент. Семененко студент. Влад должен быть по возрасту студентом, в каком-нибудь физ. факе числится..
Трусова, Валиева - студентки. Петросян, Двоеглазова - наверняка тоже. Дзепка, Плескачева - наверное по возрасту ещё нет.
ОтветArita1
А кто вообще не студент- вопрос? Возрастные - Игнатов, Алиев наверно.. Пётр вроде-бы студент. Семененко студент. Влад должен быть по возрасту студентом, в каком-нибудь физ. факе числится.. Трусова, Валиева - студентки. Петросян, Двоеглазова - наверняка тоже. Дзепка, Плескачева - наверное по возрасту ещё нет.
Школьники тоже имеют право участвовать
Странно это всё, конечно, тут допускают, тут не допускают. Но, в любом случае, это хорошая новость. Надеюсь, не по одному человеку, а по правилам, и с тренерами. Раз уже допустили, то сняли бы все ограничения. Дискриминация недопустима для демократического общества, каковым они себя считают.
Ответolvl
Странно это всё, конечно, тут допускают, тут не допускают. Но, в любом случае, это хорошая новость. Надеюсь, не по одному человеку, а по правилам, и с тренерами. Раз уже допустили, то сняли бы все ограничения. Дискриминация недопустима для демократического общества, каковым они себя считают.
Дискриминация в отношении русских в их обществе допустима и приветствуется
ОтветStanislav Pavlovich
Дискриминация в отношении русских в их обществе допустима и приветствуется
Это понятно. Но им должно быть стыдно, тогда не надо кричать о том, что у них ценности какие-то необыкновенные. Нет их потому что.
Так, Петя, не раздумывая дуй в магистратуру. Тем более ректор ИТМО пообещал научную тему , связанную с фигурным катанием.
ОтветОксана Новикова_1116830552
Так, Петя, не раздумывая дуй в магистратуру. Тем более ректор ИТМО пообещал научную тему , связанную с фигурным катанием.
Он в этом году засветился на патриотическом шоу Навки, так что с нейтральным статусом там могут быть проблемки. Да и жирно вашему Пете на все мс ездить. Другие тоже хотят и достойны
ОтветОксана Новикова_1116830552
Так, Петя, не раздумывая дуй в магистратуру. Тем более ректор ИТМО пообещал научную тему , связанную с фигурным катанием.
Он и так попадает, у него же в этом году диплом)
В целом новость, безусловно, хорошая. Но с точки зрения здравого смысла зимняя Универсиада в 2027 будет выглядеть абсурдно: в каких-то видах, где наши ребята, попадут на пьедестал, будет подниматься флаг России, а в каких-то - флаг нейтралов. И это в рамка одной Универсиады, более того, и в рамках одного дня на соседних площадках это может быть. Аналогично и с гимном в случае победы. Спортивным чиновникам международных организаций самим не смешно от такого абсурда? Логика - не, не слышали((
Допускайте уже всех с флагом, раз разумных аргументов для отстранения студентов не можете найти.
ОтветManyasha
В целом новость, безусловно, хорошая. Но с точки зрения здравого смысла зимняя Универсиада в 2027 будет выглядеть абсурдно: в каких-то видах, где наши ребята, попадут на пьедестал, будет подниматься флаг России, а в каких-то - флаг нейтралов. И это в рамка одной Универсиады, более того, и в рамках одного дня на соседних площадках это может быть. Аналогично и с гимном в случае победы. Спортивным чиновникам международных организаций самим не смешно от такого абсурда? Логика - не, не слышали(( Допускайте уже всех с флагом, раз разумных аргументов для отстранения студентов не можете найти.
Да хоть чучелком, пусть допустят. Судят же исушные судьи, а сейчас именно этого не хватает, рейтинга и насмотренности судей, рисующих свои компоненты от балды.
ОтветManyasha
В целом новость, безусловно, хорошая. Но с точки зрения здравого смысла зимняя Универсиада в 2027 будет выглядеть абсурдно: в каких-то видах, где наши ребята, попадут на пьедестал, будет подниматься флаг России, а в каких-то - флаг нейтралов. И это в рамка одной Универсиады, более того, и в рамках одного дня на соседних площадках это может быть. Аналогично и с гимном в случае победы. Спортивным чиновникам международных организаций самим не смешно от такого абсурда? Логика - не, не слышали(( Допускайте уже всех с флагом, раз разумных аргументов для отстранения студентов не можете найти.
О здравом смысле и не вспоминайте! Какой такой здравый смысл был в отстранении белорусов?
Это получается и игровиков тоже допустят, пусть без символики, пока, но всё же, уже что то.
Капля по капле и камень точит... Хорошая новость!
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Владимир Путин: «Спортивные связи России и Казахстана крепнут и расширяются»
вчера, 10:06
Дмитрий Тарабин: «В следующем году в США пройдут летние Военные игры. ЦСКА планирует повезти туда команду, и для меня важно попасть в состав»
вчера, 07:34
Минспорт России получил право согласовывать назначение и увольнение региональных министров спорта
вчера, 07:06
Тарабин о допуске российских легкоатлетов: «Не думаю, что что-то изменится, даже если Коу уйдет со своего поста»
вчера, 06:36
Кирсти Ковентри: «Олимпийское движение необходимо сейчас как никогда. Мы все верим в преобразующую силу спорта»
27 мая, 16:12
Рекордсмен России на 400 м с/б Федор Иванов: «Уверен, что в этом году от меня стоит ждать нового рекорда»
27 мая, 06:19
Губерниев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Чистый спорт победил эту херню»
26 мая, 11:46
Шубенков о «Расширенных играх»: «Разговаривал о возможности участия в этих соревнованиях. Но в итоге никуда не поехал, оценив риски, и правильно сделал»
25 мая, 19:24
Путин подписал закон, обязывающий регионы согласовывать назначение местных министров спорта с Минспорта РФ
25 мая, 16:16
Бегун Данилов о рекорде России: «Нагрузка увеличилась, чувствую ответственность. Надо поддерживать высокий уровень на всех соревнованиях»
25 мая, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
6 мая, 15:35
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
Рекомендуем