  • Губерниев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Чистый спорт победил эту херню»
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал соревнования Enhanced Games («Расширенные игры», также их неофициально называют «Олимпиадой на стероидах»), где не проводится допинг-контроль.

«Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Там был установлен один рекорд – и то исключительно благодаря запрещенному в профессиональном плавании гидрокостюму. Поэтому чистый спорт победил эту херню. Это прекрасно, здорово, так и должно быть», – сказал Губерниев.

Первые в истории Enhanced Games прошли в ночь с 24 на 25 мая в Лас-Вегасе (США), в программу вошли плавание, легкая и тяжелая атлетика. Лишь один спортсмен смог показать результат выше действующего мирового рекорда – греческий пловец Кристиан Голомеев на дистанции 50 метров вольным стилем.

Россиянин Евгений Сомов на этих соревнованиях занял второе и третье места на дистанциях 100 и 50 метров брассом соответственно.

Ну и как там «Допинговые игры»? Почти 7 часов эфира, наш пловец с флагом и в призах

Стероидные игры – сокрушительный провал. Нет ни рекордов, ни будущего

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Расширенные Игры (Enhanced Games)
А если б ему предложили там комментировать за хорошие деньги, то он громче всех бы орал про "великолепную Олимпиаду" , " великие победы" ,"отличную организацию" и " достойные результаты" . И песенку бы ещё спел из своего репертуара про голос биатлона.
ОтветWilly Troll
За хорошие деньги он озвучивал бы порно фильмы . Представьте как бы стонал этот лыжник.
Я жду тот день, когда в наших эфирах появятся настоящие комментаторы - профессионалы.
А не эта херня.
ОтветK@l@bok
Полностью согласен. Сомневаюсь что они что-то заканчивали. Раньше объективно освещали собчтия спорта. Сейчас могут оскорблять, навязывать своё мнение, приглашать в студию из шоу людей сомнительной репутацией.
Дмитрий Херниев
ОтветI Shi3
Губ-Херниев!)
С учётом того, кто выступал в этих соревнованиях. Выступали бы все ведущие спортсмены, ты бы навсегда забыл про соревнования без допинга)))
У Губерниева плохо с логикой. Если якобы чистые игры ничем не отличаются по результатам от допинговых, то чистота первых весьма сомнительна.
Херня - это ты, Губа
победили говоришь?)
Назвать современный спорт чистым, ну такое
Но если бы мне заплатили бы 50тыс.долларов я бы комментировал бы эту херню, добавил он
ОтветОлег Попов
За 50к он бы сам там выступил 🤣
Это не херня, а губерня.
