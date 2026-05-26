Губерниев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Чистый спорт победил эту херню»

Губерниев назвал соревнования Enhanced Games «допинговой херней».

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал соревнования Enhanced Games («Расширенные игры», также их неофициально называют «Олимпиадой на стероидах»), где не проводится допинг-контроль.

«Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Там был установлен один рекорд – и то исключительно благодаря запрещенному в профессиональном плавании гидрокостюму. Поэтому чистый спорт победил эту херню. Это прекрасно, здорово, так и должно быть», – сказал Губерниев.

Первые в истории Enhanced Games прошли в ночь с 24 на 25 мая в Лас-Вегасе (США), в программу вошли плавание, легкая и тяжелая атлетика. Лишь один спортсмен смог показать результат выше действующего мирового рекорда – греческий пловец Кристиан Голомеев на дистанции 50 метров вольным стилем.

Россиянин Евгений Сомов на этих соревнованиях занял второе и третье места на дистанциях 100 и 50 метров брассом соответственно.

