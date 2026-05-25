Шубенков о «Расширенных играх»: «Разговаривал о возможности участия в этих соревнованиях. Но в итоге никуда не поехал, оценив риски, и правильно сделал»

Шубенков рассказал, что рассматривал возможность участия в «Расширенных играх».

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о «Расширенных играх », которые прошли сегодня ночью в Лас-Вегасе.

«Начну с того, что раскрою карты: я звонил после прошлогоднего сезона (бывшему вице-президенту Enhanced Games по связям со спортсменами) Тиму Фелану и разговаривал с ним о возможности своего участия в этих соревнованиях.

У нас состоялась классная плодотворная беседа, и он сказал, что его в этом роль, как он себе ее обозначил – сделать прикольный крутой старт, чтобы у легкоатлетов была еще одна возможность заработать. Тогда же я узнал про возможность, что на эти Игры можно заявляться, но ничего не принимать. Но в итоге я никуда не поехал, оценив риски, и правильно сделал.

Очень рад за спортсменов, которые за очень средненькие результаты заработали весьма неплохие деньги. Надеюсь, что все получится не как с Grand Slam Track (американская профессиональная легкоатлетическая лига, обанкротившаяся в декабре 2025 года), и они эти деньги все-таки увидят – или на своих счетах, или в чемоданах, там уже они разберутся.

Мораль же для всех остальных – хороший результат складывается из множества факторов. Правильный спортсмен, правильное время, правильная подготовка и правильная «фарма» в том числе. И все получится.

По факту самыми допинговыми играми остаются у нас Олимпийские игры, хотя, наверное, это немножко грустный вывод, в это верить совсем не хочется. На Enhanced Games же нормальных спортсменов привлечь не получилось.

Получится ли привлечь на Игры номер два, три и так далее – зависит от инвесторов. Если люди будут готовы вкладывать и дальше в этот бизнес – может быть, и да», – сказал Шубенков.

