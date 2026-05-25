  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Шубенков о «Расширенных играх»: «Разговаривал о возможности участия в этих соревнованиях. Но в итоге никуда не поехал, оценив риски, и правильно сделал»
0

Шубенков о «Расширенных играх»: «Разговаривал о возможности участия в этих соревнованиях. Но в итоге никуда не поехал, оценив риски, и правильно сделал»

Шубенков рассказал, что рассматривал возможность участия в «Расширенных играх».

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о «Расширенных играх», которые прошли сегодня ночью в Лас-Вегасе. 

«Начну с того, что раскрою карты: я звонил после прошлогоднего сезона (бывшему вице-президенту Enhanced Games по связям со спортсменами) Тиму Фелану и разговаривал с ним о возможности своего участия в этих соревнованиях.

У нас состоялась классная плодотворная беседа, и он сказал, что его в этом роль, как он себе ее обозначил – сделать прикольный крутой старт, чтобы у легкоатлетов была еще одна возможность заработать. Тогда же я узнал про возможность, что на эти Игры можно заявляться, но ничего не принимать. Но в итоге я никуда не поехал, оценив риски, и правильно сделал.

Очень рад за спортсменов, которые за очень средненькие результаты заработали весьма неплохие деньги. Надеюсь, что все получится не как с Grand Slam Track (американская профессиональная легкоатлетическая лига, обанкротившаяся в декабре 2025 года), и они эти деньги все-таки увидят – или на своих счетах, или в чемоданах, там уже они разберутся.

Мораль же для всех остальных – хороший результат складывается из множества факторов. Правильный спортсмен, правильное время, правильная подготовка и правильная «фарма» в том числе. И все получится.

По факту самыми допинговыми играми остаются у нас Олимпийские игры, хотя, наверное, это немножко грустный вывод, в это верить совсем не хочется. На Enhanced Games же нормальных спортсменов привлечь не получилось.

Получится ли привлечь на Игры номер два, три и так далее – зависит от инвесторов. Если люди будут готовы вкладывать и дальше в этот бизнес – может быть, и да», – сказал Шубенков.

Стероидные игры – сокрушительный провал. Нет ни рекордов, ни будущего

Ну и как там «Допинговые игры»? Почти 7 часов эфира, наш пловец с флагом и в призах

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoСергей Шубенков
Расширенные Игры (Enhanced Games)
Бег
logoдопинг
РИА Новости

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А, кстати, интересный вопрос… Нельзя было поехать и победить всех этих фармацевтов без запрещенных препаратов..?
ОтветWokulski
А, кстати, интересный вопрос… Нельзя было поехать и победить всех этих фармацевтов без запрещенных препаратов..?
Я так понял, что можно, судя по результатам, нужно было. Вот Шуба и ноет)
Ответbatistuta18
Я так понял, что можно, судя по результатам, нужно было. Вот Шуба и ноет)
Выходит под ним была селедка?
а что Шубенкову там ловить? там только 100м было, не его дистанция. победить он бы не смог там - хоть лучший результат и не самый выдающийся, он тем не менее из 10 секунд. из россиян никто никогда из 10сек не выбегал - Сергей даже с допингом бы вряд ли смог.
приехать на странные игры и показать еще и 5-6 время? зачем?
Ответvoroninboris
а что Шубенкову там ловить? там только 100м было, не его дистанция. победить он бы не смог там - хоть лучший результат и не самый выдающийся, он тем не менее из 10 секунд. из россиян никто никогда из 10сек не выбегал - Сергей даже с допингом бы вряд ли смог. приехать на странные игры и показать еще и 5-6 время? зачем?
деньги
Ответvoroninboris
а что Шубенкову там ловить? там только 100м было, не его дистанция. победить он бы не смог там - хоть лучший результат и не самый выдающийся, он тем не менее из 10 секунд. из россиян никто никогда из 10сек не выбегал - Сергей даже с допингом бы вряд ли смог. приехать на странные игры и показать еще и 5-6 время? зачем?
Там было 100 с/б, никто не заявился просто. А он сейчас, я полагаю, локти кусает, что соточкой другой баксов не разжился. Ну и нам врет, что «все правильно сделал»
хватит одного Сомова .и что было возмущаться дегтяреву и депутатам спортсменам что мок отказал принимать обратно окр Дегтярева в мок а назначил новое расследование по допингу у спортсменов России .коли участник олимпиады Парижа .едет на эту олимпиаду на стероидах через два года .и становится серебрянным призером .пловец мазепина .
Раз разговаривал,значит принимал раньше
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Красных о «Расширенных играх»: «Все воспринимали допинг как чудо-таблетку, от которой результаты полетят вверх. Эти фантазии так и остались фантазиями»
25 мая, 16:01
Свищев о «Расширенных играх»: «Это гонка фарм-компаний с тестированием на живых людях. Перспектив у такого спорта немного»
25 мая, 15:06
Стероидные игры – сокрушительный провал. Нет ни рекордов, ни будущего
25 мая, 14:05
Рекомендуем
Главные новости
Кирсти Ковентри: «Олимпийское движение необходимо сейчас как никогда. Мы все верим в преобразующую силу спорта»
вчера, 16:12
Рекордсмен России на 400 м с/б Федор Иванов: «Уверен, что в этом году от меня стоит ждать нового рекорда»
вчера, 06:19
Международная федерация университетского спорта допустила российских атлетов к соревнованиям под своей эгидой
26 мая, 19:50
Губерниев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Чистый спорт победил эту херню»
26 мая, 11:46
Путин подписал закон, обязывающий регионы согласовывать назначение местных министров спорта с Минспорта РФ
25 мая, 16:16
Бегун Данилов о рекорде России: «Нагрузка увеличилась, чувствую ответственность. Надо поддерживать высокий уровень на всех соревнованиях»
25 мая, 07:58
Кочанова об уходе от тренера: «Нам стало достаточно сложно вместе работать, поэтому приняли это решение»
24 мая, 08:21
18-летняя китаянка Янь Цзыи показала второй результат в истории женского метания копья – 71,74 м
23 мая, 13:22
«Бриллиантовая лига». Тентоглу, Оманьяла, дос Сантос, Джексон, Левченко, Сион одержали победы, другие результаты
23 мая, 12:45
Кнороз о возвращении российских легкоатлетов: «Я за то, чтобы судиться с World Athletics. От МОК же была рекомендация нас допускать»
23 мая, 08:00
Ко всем новостям
Последние новости
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
6 мая, 15:35
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
Рекомендуем