Россия и Китай намерены проводить совместную работу в области борьбы с допингом в спорте

Об этом говорится в совместном заявлении России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, опубликованном на сайте Кремля. 

«Стороны намерены проводить совместную работу в области борьбы с допингом в спорте. Стороны выступают за дальнейшее продвижение равноправного международного спортивного сотрудничества на основании олимпийских ценностей и принципов.

Стороны договорились продолжить координацию подходов в рамках участия в работе отраслевых органов в области физической культуры и спорта многосторонних организаций и объединений, таких как ШОС, БРИКС, ЮНЕСКО, Диалог по сотрудничеству в Азии и иные организации», – отмечается в документе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт Кремля
Могли бы проще написать. Совместная разработка новых видов допинга с гарантией от выявления минимум в течение пяти ближайших лет).
Была бы совместная, некому разрабатывать, примерно одна научная работа в пять лет, как и все остальное - мейд ин чайна.
Китайцы поделятся опытом, как правильно отмазываться от допинга?
Да, хоть научат правильно работать с базами данных и правильно оформлять доки на лекарства.
Две суперпчелы против супермеда.
В нулевые обменялись поставками как бы невидимого ЭПО. Пришлось драпать с чемпионатов мира и сниматься с олимпиады массово из-за некачественного товара
