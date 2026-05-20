Россия и Китай намерены проводить совместную работу в области борьбы с допингом в спорте

Россия и Китай намерены совместно бороться с допингом в спорте.

Об этом говорится в совместном заявлении России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, опубликованном на сайте Кремля.

«Стороны намерены проводить совместную работу в области борьбы с допингом в спорте. Стороны выступают за дальнейшее продвижение равноправного международного спортивного сотрудничества на основании олимпийских ценностей и принципов.

Стороны договорились продолжить координацию подходов в рамках участия в работе отраслевых органов в области физической культуры и спорта многосторонних организаций и объединений, таких как ШОС, БРИКС, ЮНЕСКО, Диалог по сотрудничеству в Азии и иные организации», – отмечается в документе.