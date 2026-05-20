Владимир Путин: «Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. Ярким событием станут десятые Российско-Китайские летние игры»
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и КНР активно взаимодействуют в сфере спорта.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Пекине состоялись переговоры президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые Российско-Китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде. Это отличная возможность заявить о себе для многих талантливых атлетов», – сказал Путин в ходе заявлений по итогам переговоров.
Российско-Китайские молодежные игры пройдут с 25 по 31 мая в Калининградской области. В соревнованиях по 12 видам спорта примут участие более 700 спортсменов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Как для спортсменов , так и для многочисленной армии болельщиков !
а вообще российско-китайские игры - это вот что: Китай хитро улыбается и кивает, меняя дорогущие природные ископаемые и леса на недолговечный ширпотреб в виде всяких Джили, Тенетов, аксессуаров к телефонам, кривой одежде и т.д.
Раньше писали Ельцин продал Россию за водку.
Теперь видимо обменяли на ширпотреб.