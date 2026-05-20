  Владимир Путин: «Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. Ярким событием станут десятые Российско-Китайские летние игры»
Владимир Путин: «Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. Ярким событием станут десятые Российско-Китайские летние игры»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и КНР активно взаимодействуют в сфере спорта. 

Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Пекине состоялись переговоры президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые Российско-Китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде. Это отличная возможность заявить о себе для многих талантливых атлетов», – сказал Путин в ходе заявлений по итогам переговоров. 

Российско-Китайские молодежные игры пройдут с 25 по 31 мая в Калининградской области. В соревнованиях по 12 видам спорта примут участие более 700 спортсменов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Си Цзиньпин
Российско-китайские молодежные игры

Предыдущие девять никто не смотрел и не знал об их существовании, но десятые станут ярчайшим событием в истории человечества.
ОтветBuharoid
Прекрасное логистическое решение - Калининградская область.
Как для спортсменов , так и для многочисленной армии болельщиков !
Юбилей у си и пу
Кто сейчас впервые узнал о существовании этих игр, ставьте плюс)
Ну я узнал сейчас впервые что есть такие игры. Да ещё и 10 игры ☺️☺️☺️
Комментарий скрыт
Да, и в вырубке российского леса )
"Это отличная возможность заявить о себе тем, кто любит пилить" - сказал Путин по итогам переговоров
Не ослепнуть бы от такой яркости
Уже десятые? Вот незадача, значит девять я как-то пропустил, поскольку слышу об этих играх впервые.
Предыдущие девять были проходные, не заслуживающими внимания спортивной общественности, а вот десятые - гвоздь сезона! Сам ВВП о них говорит))
Да не вы тут такие которые узнали про эти игры. И я узнал впервые про эти игры 😂😂😂
Событие настолько яркое, что даже тега не требует
Событие не требует, даже, участников. Про него сказали, значит, оно уже состоялось).
Если что, синхрониста Мальцева всегда подтянуть можно - он с радостью откажется от международных стартов !)))))
Ждем Российско-Северокорейские!
Я один про первые девять не слышал?
Яркие, но не такие как игры дружбы
из прошлых 9 этих игр вырос хоть один топовый спортсмен?
а вообще российско-китайские игры - это вот что: Китай хитро улыбается и кивает, меняя дорогущие природные ископаемые и леса на недолговечный ширпотреб в виде всяких Джили, Тенетов, аксессуаров к телефонам, кривой одежде и т.д.
Раньше писали Ельцин продал Россию за водку.
Теперь видимо обменяли на ширпотреб.
Вообще то справедливости ради, все таки китайское качество из 1990-х и китайское качество из 2020-х это немного разные понятия. Также как Китай 1990-х и 2020-х. Там сейчас и машины есть неплохие и электроника на уровне.
Да, но не по ценам утильсбора
