Владимир Путин: «Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. Ярким событием станут десятые Российско-Китайские летние игры»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и КНР активно взаимодействуют в сфере спорта.

Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Пекине состоялись переговоры президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые Российско-Китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде. Это отличная возможность заявить о себе для многих талантливых атлетов», – сказал Путин в ходе заявлений по итогам переговоров.

Российско-Китайские молодежные игры пройдут с 25 по 31 мая в Калининградской области. В соревнованиях по 12 видам спорта примут участие более 700 спортсменов.