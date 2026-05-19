  • Владимир Путин: «Для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции»
Президент России Владимир Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в школах страны.

Об этом говорится в приветственной телеграмме Путина участникам Всероссийского съезда учителей физической культуры, который проходит в Тульской области.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас на Всероссийском съезде учителей физической культуры.

Ваша встреча – значимое событие для преподавателей, наставников, тренеров, представителей спортивных федераций, приехавших в Тульскую область из многих регионов страны. Ведь в повестке форума широкий круг актуальных проблем, связанных с гармоничным развитием детей и подростков, популяризацией физической культуры, приобщением подрастающего поколения к ценностям здорового и активного образа жизни.

Подчеркну, для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, могли в полной мере реализовывать свои таланты и способности, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции, совершенствовать спортивную инфраструктуру, уделять неустанное внимание поддержке детей из многодетных семей и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Объединять на этом направлении созидательный потенциал образовательных, спортивных, медицинских учреждений, общественных организаций и движений, органов власти. И конечно, один из ваших ключевых приоритетов – подготовка квалифицированных учителей физической культуры, обновление методической базы, образовательных программ.

Уверен, что в ходе форума вы сможете обменяться опытом и лучшими наработками, предложите свои идеи и инициативы, которые будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт Кремля
Очень дельное предложение ладим ладимыч. Ждали 26 лет вашего правления когда на это обратите внимание. Ещё 26 лет подождем пока ваше предложение реализуют.
В итоге мы увидим прирост благосостояния олигархов!
"Обращение к народу. Издание 26-е, стереотипное."
Нет времени на раскачку
Обманули, надули
Солёные огурцы от учительницы
Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти
Сарматы, воеводы, сверхзвук
Секции для детишек
Майские указы
Раб на галерах
25 лет не хватило что их сделать
Надо еще немножко потерпеть ))))
Неувязочка вышла,сначала Владимир Путин должен был сказать про мальчишек и девчонок в спорте,а потом,через какое-то время Дягтерев со своими 94/% вылезти...Кто-то порядок перепутал.
Чтобы все были сыты, у каждого должна быть еда.
Если у вас нет дома, то просто купите его
Нет хлеба - ешьте пирожные.
Для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом им надо жить мирной жизнью
Комментарий скрыт
У тебя тоже надо отобрать
Мальчишки и девчонки!
А также их родители!
Весёлые истории
Услышать не хотите ли?
в журнале,путин наш!
По моему это говорится каждый год, на протяжении 25 лет.
Так пипл хавает)))
В СССР попасть в ДЮСШ мог любой ребенок, без всякого блата – были бы физические данные и мотивация на успех...По обычным школам во времена СССР ходили тренеры из ДЮСШ, отбирая наиболее перспективных ребят.
В начале 20го века вообще толком секций не было, кто прибежал первый - тот и спортсмен.
В 90-е тоже ходили помню, на легкую атлетику меня приглашали, ходил.
Если вы заблудились в лесу, то идите домой
дело говоришь, нечего в лесу делать )
Делайте только добрые дела, а плохие не делайте!
Уже все создано, у нас все хорошо, 94% населения страны не смотря на возраст и онкологию системно занимаются спортом, вв!
