  • Дегтярев рассказал, что другие министры называют его физруком: «Это несправедливо, учителя физкультуры – это ответственность министра просвещения»
Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что другие министры называют его «физруком».

«В правительстве сидим рядом с министром труда и соцзащиты (Антоном Котяковым), напротив – министры других сфер. И они нас все время называют – трудовик и физрук (улыбается). Это несправедливо, учителя физкультуры – ваша ответственность, Сергей Сергеевич (обращается к Сергею Кравцову, министру просвещения – Спортс’’).

Спасибо учителям физической культуры. С вам начинается знакомство детей с физической активностью. Спасибо всем родителям, которые уделят своим деткам внимание, ведут их в спортивные секции.

Я лично как отец сменил несколько секций своих детей. У меня четверо сыновей, и они занимаются самыми разными видами спорта – от каратэ, плавания и легкой атлетики до мотоспорта и других дисциплин. Мой сын стал чемпионом Москвы по каратэ», – рассказал Дегтярев в ходе Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области.

Сообщалось, что Минпросвещения и Минспорт заключили соглашение о координации работы школьных спортивных лиг.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
детский спорт

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Правильно, ведь ты не физрук, а банщик
Знал бы ты, как тебя называют в народе... "Банщик" - это еще весьма мягко и цивилизованно.
Pasta
Знал бы ты, как тебя называют в народе... "Банщик" - это еще весьма мягко и цивилизованно.
Он это прекрасно знает) но свое восхождение предпочитает умалчивать)
Он даже не понял смысла фразы о физруке
Roma N
Он даже не понял смысла фразы о физруке
Он понял буквально в силу мышления, а прозвище, конечно, шире по смыслу)
Физрук хотел потанцевать на дискотеке, но, как ни старался, всё равно получались приседания...
Сергей Круг
Физрук хотел потанцевать на дискотеке, но, как ни старался, всё равно получались приседания...
Комментарий скрыт
Это несправедливо только потому, что общество ошибочно использует слово "физрук" как что-то уничижительное. А уничижительно на самом деле это "Дегтярёв". Сразу прошу прощение у однофамильцев. Понятно, что речь конкретно про него идёт)
Alex Tarakanoff
Это несправедливо только потому, что общество ошибочно использует слово "физрук" как что-то уничижительное. А уничижительно на самом деле это "Дегтярёв". Сразу прошу прощение у однофамильцев. Понятно, что речь конкретно про него идёт)
Уничижительно слово используют применительно к тренерам, в частности, футбольным. В обществе, это слово не сильно распространено.
agentkuper
Уничижительно слово используют применительно к тренерам, в частности, футбольным. В обществе, это слово не сильно распространено.
"Да какой он педагог? Обычный физрук".
Слышал такое неоднократно, к сожалению.
Так физруков ещё не оскорбляли
Тебе до физрука,как до Китая раком
krupin82
Тебе до физрука,как до Китая раком
На самом деле для нашего банщика это не так далеко, как Вы думаете.
Учитель физкультуры это призвание и уважение этим людям. А ты тупо физрук, то есть ничего ни в чём смыслящий человек.
Другие министры мягко намекнули...
Мне кажется, что физрукам должно быть очень обидно.
andreyufo
Мне кажется, что физрукам должно быть очень обидно.
Если они конечно не любители бань )
