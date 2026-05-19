Дегтярев рассказал, что другие министры называют его физруком: «Это несправедливо, учителя физкультуры – это ответственность министра просвещения»

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что другие министры называют его «физруком».

«В правительстве сидим рядом с министром труда и соцзащиты (Антоном Котяковым), напротив – министры других сфер. И они нас все время называют – трудовик и физрук (улыбается). Это несправедливо, учителя физкультуры – ваша ответственность, Сергей Сергеевич (обращается к Сергею Кравцову, министру просвещения – Спортс’’).

Спасибо учителям физической культуры. С вам начинается знакомство детей с физической активностью. Спасибо всем родителям, которые уделят своим деткам внимание, ведут их в спортивные секции.

Я лично как отец сменил несколько секций своих детей. У меня четверо сыновей, и они занимаются самыми разными видами спорта – от каратэ, плавания и легкой атлетики до мотоспорта и других дисциплин. Мой сын стал чемпионом Москвы по каратэ», – рассказал Дегтярев в ходе Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области.

Сообщалось, что Минпросвещения и Минспорт заключили соглашение о координации работы школьных спортивных лиг.