Минпросвещения разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре

Министерство просвещения РФ разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре для российских школ.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», – сказал Кравцов журналистам.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения и Минспорт заключили соглашение о координации работы школьных спортивных лиг.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
детский спорт

Учебник по физре. И че там будет? Как правильно отжиматься?
Приседать и бегать по залу.... Пока не сдашь теорию, к практике и игры вышибалу- не допустят ...
В присядку бегать по часовой стрелке по залу))
По физкультуре должен быть не учебник, а методологическая программа для учителей. Мой физрук, который в школе отработал 50 лет использовал систему которая была еще до него и она куда эффективнее, чем новомодный мусор. У школоты нет времени и желания на предметы вне ЕГЭ. Тупо отмоют деньги на еще одном учебнике, а потом будут выпускать мусорные переиздания, под видом нового учебника
А методическую программу в виде учебника никак?
Да у нас в старших класса уже тупо половина класса не ходила на эту физру

Какие ещё учебники
атжумания бег делай
аНжумания!
Тема урока.😁😁😁
По труду тоже учебник сделают?
В российских школах если трудовик и физрук бросают пить, то школа сразу считается гимназией...
По труду уже года 2 обещают сделать. И не могут, так как нужно туда уместить и черчение, и столярно-слесарные дела, и 3д-принтеры, и готовку, и шитье, и робототехнику, и квадрокоптеры, и умный дом. Это обобщённо с 5 по 9 классы. Короче, намешали всё
По труду незнаю, но было удивление когда ребёнок принёс учебник по технологии-3 класс. И знаешь, я удивился. Ну какой учебник, вы должны ребёнку наглядно продемонстрировать как изготовить то или иное изделие, а вместо этого ребёнок несёт в школу изделие которое сделали родители, по тому самому учебнику. А в школе получается по технологии они ничего не делают.
- Форму и мячи убрать, открываем учебники на странице 24

- А что мы даже не будем проводить разминку?

- Зачем вам разминка?

-Ну чтобы быть физически развитыми, физкультура ведь для этого

- Министерство разработало для вас идеальную программу, учитывающую все сложности и нюансы обучения физической культуре. Она подробно изложена в учебнике.

-Мы что даже в футбол играть не будем?!

- Руку, мистер Уизли! Так вот, повторяю, в разработанной Министерством программе...

- Но как можно ходить на физкультуру и вместо занятий спортом читать учебник?!

- Руку, мистер Поттер! Когда кто-то хочет на моём уроке что-то спросить, он поднимает руку. Да, Мисс Грейнджер?

- Но как нам поможет чтение книг в развитии физической культуры?

- Мисс Грейджер, смею вас уверить, что программу разрабатывали волшебники постарше и поумнее вас....

- Но какой прок во всём этом?!

- Руку мистер Поттер! Слушаю, мистер Томас.

- Ну я хотел сказать то же самое. Эээ ну блин мы на физру ходим в футбик погонять и в баскет!

- Я не стану критиковать методы, которыми пользуются в этой школе. Но вас доверили очень безответственным учителям, действительно безответственным... если не сказать больше..

- Но разве на экзамене по физкультуре не надо будет продемонстрировать чему мы научились? Как это возможно без практики?

- Если вы будете в совершенстве знать теорию, то не вижу причины, почему бы вам не выполнить упражнения в тщательно контролируемых условиях, при которых будет проходить экзамен..

- Никогда раньше не делая этого на практике?!

- Повторяю, если вы будете в совершенстве знать теорию...

- Но какое отношение теория имеет к реальному миру?!

- Руку мистер Поттер!

- Так значит мы не будем готовы физически, к тому, что нас ждёт за пределами школы?!

- Ничего страшного вас там не ждёт, мисс Грейнджер...
Это лучшее, что я сейчас прочитала! 🫶
Один из лучших коментов, которые я здесь прочитал за последний год как минимум)
И да, было бы смешно, если бы не было так грустно.
Застал времена, когда информатику изучали по учебнику , вместо компьютера
На ЕГЭ по информатике компьютеры то появились только пару лет назад. До этого код уверенно писался на листочке
До 2022 года :) и попробуй что-нибудь пропустить в коде, точку с запятой какую-нибудь - сразу минус балл
Под редакцией Банщика?
под ред. Баньки
На "разработку" наверное выделены немалые народные средства из налогов, хотя казалось бы есть проблемы в стране посерьезнее.(низчайший уровень жизни за пределами Москвы и Питера + очень какая-то долгая "победная" военная операция).

При этом еще интересно, сколько средств, выделенных на "разработку" осядет в карманах нужных людей. Пальцем в небо, я думаю 70-75% в карманах, 25-30% на разработку. Ну и по итогу конечно этот учебник будет мусором, зачем вообще он нужен?
Низчайший уровень жизни за пределами Москвы? Живу в Таганроге. Перебираю, чего бы повкуснее купить. 🤣 Ты когда в России был в последний раз, чудо? 😁
Съезд учителей физкультуры без съезда учителей труда - деньги на ветер
Оглавнение учебника:
1. Пресс качат
2. Бегит
3. Турник
4. Анжуманя
5. Киря 16кг
