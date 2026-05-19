Минпросвещения разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре.

Министерство просвещения РФ разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре для российских школ.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», – сказал Кравцов журналистам.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения и Минспорт заключили соглашение о координации работы школьных спортивных лиг.