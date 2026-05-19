Минпросвещения разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре.

Министерство просвещения РФ разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре для российских школ.
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области.
«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», – сказал Кравцов журналистам.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения и Минспорт заключили соглашение о координации работы школьных спортивных лиг.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Какие ещё учебники
В российских школах если трудовик и физрук бросают пить, то школа сразу считается гимназией...
- А что мы даже не будем проводить разминку?
- Зачем вам разминка?
-Ну чтобы быть физически развитыми, физкультура ведь для этого
- Министерство разработало для вас идеальную программу, учитывающую все сложности и нюансы обучения физической культуре. Она подробно изложена в учебнике.
-Мы что даже в футбол играть не будем?!
- Руку, мистер Уизли! Так вот, повторяю, в разработанной Министерством программе...
- Но как можно ходить на физкультуру и вместо занятий спортом читать учебник?!
- Руку, мистер Поттер! Когда кто-то хочет на моём уроке что-то спросить, он поднимает руку. Да, Мисс Грейнджер?
- Но как нам поможет чтение книг в развитии физической культуры?
- Мисс Грейджер, смею вас уверить, что программу разрабатывали волшебники постарше и поумнее вас....
- Но какой прок во всём этом?!
- Руку мистер Поттер! Слушаю, мистер Томас.
- Ну я хотел сказать то же самое. Эээ ну блин мы на физру ходим в футбик погонять и в баскет!
- Я не стану критиковать методы, которыми пользуются в этой школе. Но вас доверили очень безответственным учителям, действительно безответственным... если не сказать больше..
- Но разве на экзамене по физкультуре не надо будет продемонстрировать чему мы научились? Как это возможно без практики?
- Если вы будете в совершенстве знать теорию, то не вижу причины, почему бы вам не выполнить упражнения в тщательно контролируемых условиях, при которых будет проходить экзамен..
- Никогда раньше не делая этого на практике?!
- Повторяю, если вы будете в совершенстве знать теорию...
- Но какое отношение теория имеет к реальному миру?!
- Руку мистер Поттер!
- Так значит мы не будем готовы физически, к тому, что нас ждёт за пределами школы?!
- Ничего страшного вас там не ждёт, мисс Грейнджер...
И да, было бы смешно, если бы не было так грустно.
При этом еще интересно, сколько средств, выделенных на "разработку" осядет в карманах нужных людей. Пальцем в небо, я думаю 70-75% в карманах, 25-30% на разработку. Ну и по итогу конечно этот учебник будет мусором, зачем вообще он нужен?
1. Пресс качат
2. Бегит
3. Турник
4. Анжуманя
5. Киря 16кг