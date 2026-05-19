Юрий Борзаковский: «Как тренер Исинбаева себя еще не реализовывала, но если у нее будет желание, всегда welcome – будем ждать в тренерском штабе»
Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский оценил идею привлечь двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву к тренерской деятельности.
Бывшая спортсменка уже несколько лет проживает в Испании с семьей.
«Лена Исинбаева всегда была спортсменом самого высочайшего уровня. Как тренер она себя еще не реализовывала, но если у нее будет желание, всегда welcome – будем ждать в тренерском штабе как личного тренера или, возможно, как тренера сборной.
Пригласить Исинбаеву на руководящую позицию ВФЛА? Здесь все тоже зависит от желания Лены. С одной стороны, мы всегда рады видеть Исинбаеву, но с другой – надо сначала ее саму спросить», – сказал Борзаковский.
