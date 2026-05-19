  • «Вовлеченность молодежи в спорт – более 94%». Дегтярев сообщил, что Минспорт и Минпросвещения заключили соглашение по работе школьных спортивных лиг
Минспорт и Минпросвещения заключили соглашение по работе школьных спортивных лиг.

Министерства спорта и просвещения РФ заключили соглашение о координации работы школьных спортивных лиг, в которых участвуют более 11,5 млн учащихся.

Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Документ был подписан на полях Всероссийского съезда учителей физической культуры в Алексине.

Дегтярев обсудил развитие школьного спорта вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым, губернатором Тульской области, руководителем профильной комиссии Госсовета Дмитрием Миляевым, сенатором Александром Карелиным, гендиректором Российского общества «Знание» Максимом Древалем, с педагогами и представителями спортивных федераций.

«Минспорт и Минпросвещения работают в единой экосистеме физического воспитания детей и подготовки спортивного резерва. Вовлеченность молодежи в спорт – более 94%. Это результат нашей совместной работы, прежде всего, учителей физической культуры.

Массовые спортивные мероприятия – это еще один наш общий инструмент привлечения детей в регулярную физическую активность. В этом направлении ключевую роль играют Президентские состязания и Президентские спортивные игры, а также крупные проекты – «КЭС-БАСКЕТ», «Кожаный мяч» и другие.

В этом же ряду – раннее вовлечение детей в спорт. По поручению Президента России В. В. Путина в регионах создаются Центры раннего физического развития, где детям помогают подобрать вид спорта с учетом индивидуальных особенностей. На сегодня их уже 139.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Спорт России» продолжается развитие инфраструктуры – ежегодно открывается не менее 350 спортобъектов, среди которых «умные» площадки, модульные залы и площадки ГТО. До 2028 года будет возведено порядка 2 тыс. таких сооружений.

Отдельный акцент – на развитии системы поощрения школьников, например, получении дополнительные баллы за знаки ГТО при поступлении в вузы, повышенные стипендии и другое.

Также обсудили подготовку специалистов физической культуры и спорта в вузах Минспорта. В 2026 году повышение квалификации пройдут около 16 тыс. педагогов и тренеров – почти вдвое больше, чем годом ранее», – написал Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
У остальных 6% освобождение от физкультуры.
версус вульгарис
Киберспорт сейчас тоже спорт, если что)
версус вульгарис
Освобождение у 4%. Еще 1% сменку дома забыли, а одному проценту мама форму постирала и она не высохла...
Видимо, посещение Спортса тоже засчитывается в эту статистику)
Иван Буренков
Наверное,каждый случай посещения учитывается)
Иван Буренков
В фифа кто играет тоже в статистике
Неужели,есть те,кто в это верит?
Сергей Круг
есть...и ты знаешь его)))))))
Сергей Круг
А как же?
94% школьных спортзалов отремонтируйте, вовлекатели
Moffo
Да куда там.
В 2020 году процент детей с лишним весом составлял 18% (по данным Роспотребнадзора), в 2025 году - 30%. Вывод - спорт приводит к появлению лишнего веса
Shos
они тоже занимаются...лёжа на кровати
Shos
Может они в Сумо пошли заниматься)))
Маловато что-то. 146 минимум. Хотя по новым стандартам 198%
Stan Smith_1116185248
198.8
Stan Smith_1116185248
Нарожали? И пенсионеры заживаются.
Даёшь 194 процента! Уверен Дегтярев справится!
Matador
А кто не вовлечётся - тому отключим МАКС
великий Зе
О, за это еще поощрять будут
Всего каких-то 52℅ осталось.
Уважаемые пользователи спортс, по моему, нас тоже посчитали...
Особенно в киберспорт вовлеченность велика - 100%.
Сергей Шаров: «Марафон побегу лет через пять, не раньше. Если сейчас убить скорость – потом уже не поднимешься»
сегодня, 06:59
«Для меня эти правила игры воспринимаются как единственно возможные». Организатор Казанского марафона рассказал о стартовых гонорарах за участие атлетов
сегодня, 06:43
Михаил Дегтярев: «Если санкционировать спортсменов за решения политиков, то от спорта ничего не останется. После истории с Россией и Беларусью все протрезвеют»
вчера, 10:05
Россия и Китай намерены проводить совместную работу в области борьбы с допингом в спорте
20 мая, 08:21
Владимир Путин: «Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. Ярким событием станут десятые Российско-Китайские летние игры»
20 мая, 07:37
Владимир Путин: «Для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции»
19 мая, 13:15
Дегтярев рассказал, что другие министры называют его физруком: «Это несправедливо, учителя физкультуры – это ответственность министра просвещения»
19 мая, 12:14
Минпросвещения разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре
19 мая, 12:06
Юрий Борзаковский: «Как тренер Исинбаева себя еще не реализовывала, но если у нее будет желание, всегда welcome – будем ждать в тренерском штабе»
19 мая, 11:55
Михаил Дегтярев: «МОК находится под давлением Запада. Тех, кто на рычагах и на рулях в мировом спорте, надо пожалеть и поддержать. Сердце у России большое»
19 мая, 08:59
