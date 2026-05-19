«Вовлеченность молодежи в спорт – более 94%». Дегтярев сообщил, что Минспорт и Минпросвещения заключили соглашение по работе школьных спортивных лиг

Минспорт и Минпросвещения заключили соглашение по работе школьных спортивных лиг.

Министерства спорта и просвещения РФ заключили соглашение о координации работы школьных спортивных лиг, в которых участвуют более 11,5 млн учащихся.

Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Документ был подписан на полях Всероссийского съезда учителей физической культуры в Алексине.

Дегтярев обсудил развитие школьного спорта вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым, губернатором Тульской области, руководителем профильной комиссии Госсовета Дмитрием Миляевым, сенатором Александром Карелиным , гендиректором Российского общества «Знание» Максимом Древалем, с педагогами и представителями спортивных федераций.

«Минспорт и Минпросвещения работают в единой экосистеме физического воспитания детей и подготовки спортивного резерва. Вовлеченность молодежи в спорт – более 94%. Это результат нашей совместной работы, прежде всего, учителей физической культуры.

Массовые спортивные мероприятия – это еще один наш общий инструмент привлечения детей в регулярную физическую активность. В этом направлении ключевую роль играют Президентские состязания и Президентские спортивные игры, а также крупные проекты – «КЭС-БАСКЕТ», «Кожаный мяч» и другие.

В этом же ряду – раннее вовлечение детей в спорт. По поручению Президента России В. В. Путина в регионах создаются Центры раннего физического развития, где детям помогают подобрать вид спорта с учетом индивидуальных особенностей. На сегодня их уже 139.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Спорт России» продолжается развитие инфраструктуры – ежегодно открывается не менее 350 спортобъектов, среди которых «умные» площадки, модульные залы и площадки ГТО. До 2028 года будет возведено порядка 2 тыс. таких сооружений.

Отдельный акцент – на развитии системы поощрения школьников, например, получении дополнительные баллы за знаки ГТО при поступлении в вузы, повышенные стипендии и другое.

Также обсудили подготовку специалистов физической культуры и спорта в вузах Минспорта. В 2026 году повышение квалификации пройдут около 16 тыс. педагогов и тренеров – почти вдвое больше, чем годом ранее», – написал Дегтярев.