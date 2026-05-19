  • Вархольм считает, что звезды легкой атлетики могли бы выступать на разных дистанциях: «Я абсолютно уверен, что это можно осуществить»
Олимпийский чемпион в беге на 400 метров с барьерами норвежец Карстен Вархольм считает, что звезды легкой атлетики могли бы выступать на большем количестве дистанций.

В частности, Вархольм предлагает собрать на 200 м с/б спортсменов из разных беговых дисциплин (например, представителей 110 м с/б и 400 м с/б).

«Я абсолютно уверен, что это можно осуществить.

В каком-то смысле это просто организационный вопрос – на одном из этапов «Бриллиантовой лиги» собрать спортсменов, присутствующих там. Я определенно считаю, что к этому есть интерес.

Каждый раз люди просят о мировых рекордах, личных рекордах и так далее. К сожалению, нереально на каждом соревновании показывать результат 45,94 секунды (мировой рекорд Вархольма на 400 м с/б – Спортс’’). Мне бы этого хотелось, но этого не хочет физиология.

Пусть 400 м с/б остаются базовым видом, а остальное – в качестве развлечения. Думаю, это может быть здорово и интересно», – сказал Вархольм.

В сентябре 2024 года Вархольм проиграл шведскому прыгуну с шестом Арману Дюплантису в шоу-забеге на 100 м.

