Глава ВФЛА Фрадков сообщил, что в 22 городах России появятся центры бега

ВФЛА запустит центры бега в 22 городах России: первые 7 откроют к осени 2026-го.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков рассказал о запуске масштабного проекта по строительству центров бега в России.

«Мы стараемся по-новому взглянуть на развитие легкой атлетики и на те задачи, которые перед нами стоят. Легкая атлетика развивается и вызывает большой интерес у наших граждан.

Одной из основных наших задач является доступность занятий легкой атлетикой для наших граждан. В рамках работы над стратегией развития легкой атлетики до 2036 года мы поняли, что для реализации наших задач необходимо создание комфортного коммуникационного пространства для тренировок.
 
Мы уже в 2025 году приступили к этому проекту и сделали пилотные тестовые шаги в двух регионах. Это вызвало серьезный интерес, к нам начали поступать заявки, и мы приняли решение масштабировать этот проект для его развития в 22 городах нашей страны.

Мы уже начали реализовывать создание таких наших центров, и первые из них – порядка семи – будут сданы к осени. Срок реализации одного такого центра составляет четыре-пять месяцев, ежедневно в каждом из них могут заниматься около 400 человек», – рассказал Фрадков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
