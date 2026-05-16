Васильев о задолженности Исинбаевой по кредиту: «Для нее это копейки. Может быть, она даже не подозревает, что у нее есть такие проблемы»

Васильев о долге Исинбаевой по кредиту: для нее это копейки.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о том, что в отношении Елены Исинбаевой открыли исполнительное производство по взысканию задолженности по кредиту.

Приставам поступили материалы о задолженности Исинбаевой из суда Волгограда – там указано, что она не уплатила кредит в установленный срок. На основании этих материалов 13 мая в отношении двукратной олимпийской чемпионки открыто исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 7 187 рублей.

С 2023 года Исинбаева живет на Тенерифе.

«Раз это Исинбаева, то появляется такой повод для обсуждения. То, что такая информация не добавляет позитива ее имиджу, это правда. И если ты собрался покинуть свою родину, то хотя бы сделай это красиво.

Но это ее жизнь, и она ее определила для себя. Ей самой надо думать и принимать решения. Мне кажется, что не надо на это обращать внимания. Может быть, она даже не подозревает, что у нее есть такие проблемы, для нее ведь это копейки», – сказал Васильев.

