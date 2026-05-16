65

С Исинбаевой взыскивают задолженность по кредиту в размере 7 187 рублей

Судебные приставы взыскивают с Исинбаевой долг по кредиту в размере 7 187 рублей.

В отношении двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой открыли исполнительное производство по взысканию задолженности по кредиту.

Это следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Приставам поступили материалы о кредитной задолженности Исинбаевой из суда Волгограда. Там указано, что она не уплатила кредит в установленный срок.

На основании этих материалов 13 мая в отношении Исинбаевой открыто исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 7 187 рублей.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoЕлена Исинбаева
logoсборная России жен
прыжки с шестом
logoденьги
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скиньте реквизиты, я войду в историю, погасив долги великой олимпийской чемпионки
Ответ Indurain Larraya
Скиньте реквизиты, я войду в историю, погасив долги великой олимпийской чемпионки
Ищите ФИО и дату рождения чемпионки в википедии, забиваете их в базу данных исполнительных производств и находите исполнительные производства. Там есть кнопочка оплатить. Чеки можете выложить в чат. И не благодарите за информацию.
Ответ Дизайнер
Ищите ФИО и дату рождения чемпионки в википедии, забиваете их в базу данных исполнительных производств и находите исполнительные производства. Там есть кнопочка оплатить. Чеки можете выложить в чат. И не благодарите за информацию.
Эй, человек хотел плюсцов срубить просто, а ты его ставишь в неудобную ситуацию. Сердца у тебя нет ))
Да уж, в России учат жить как надо, но сами живут в Испании, ОАЭ, США, и это не только о ней
Ответ avcgloronalduMU
Да уж, в России учат жить как надо, но сами живут в Испании, ОАЭ, США, и это не только о ней
Учитывая сколько лет она не живёт в России, то есть только один вариант - Тинька опять микрозайм оформил.
Ответ avcgloronalduMU
Да уж, в России учат жить как надо, но сами живут в Испании, ОАЭ, США, и это не только о ней
Да ладно уж
У кого из нас не бывало таких задолженностей перед УК, например)
Сумма абсолютно житейская
А как она была в восторге от обнуления! Конституцию не читала, но не осуждает..
Ответ Георгий Рыженков
А как она была в восторге от обнуления! Конституцию не читала, но не осуждает..
Еще бы не была в восторге - дали к бюджетной титьке присосаться. А когда от нее оторвали можно ездить там, где эта конституция не действует. А потом по традиции будет ныть про кровавый режим.
Ответ KGBeast
Еще бы не была в восторге - дали к бюджетной титьке присосаться. А когда от нее оторвали можно ездить там, где эта конституция не действует. А потом по традиции будет ныть про кровавый режим.
Она не была связана с госфинансами. Она уже тогда в Европе больше работала. Ей "специалисты" объяснили, что и где значит.
Микрозаймы, они такие
Ответ Слушатель Музыки_1116310066
Микрозаймы, они такие
Интересно,отдаст?!
Да в международный розыск и делов то.
Ответ Dinamik1
Да в международный розыск и делов то.
Угу, особо опасный террорист с задолженностью в три рубля )
тоже мне новость.
спортс деградирует
Надо банкротство оформлять
Охренительная новость, держите в курсе🤣🤣🤣
А зачем вообще эту информацию выводить на публику? Чтобы что?
Ответ revol83
А зачем вообще эту информацию выводить на публику? Чтобы что?
просмотры, реклама....а что ещё ресурсу надо?!
Ответ revol83
А зачем вообще эту информацию выводить на публику? Чтобы что?
ну типа смотрите для нас нет авторитетов !!!!!!!!!!!!!
все равны
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Слово «предатель» к Исинбаевой никогда не буду употреблять. Считаю, что она просто поступила неправильно»
10 мая, 12:05
На Исинбаеву подали в суд из-за долга в 440 тысяч рублей за коммунальные услуги
28 апреля, 20:08
Исинбаева о путешествиях: «Я посетила 52 страны, побывала на пяти континентах. Надеюсь когда-нибудь побывать в Антарктиде»
24 апреля, 17:04
Рекомендуем
Главные новости
Глава ВФЛА Фрадков сообщил, что в 22 городах России появятся центры бега
сегодня, 11:33
«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Джексон, Расселл, Схилдер, Чех, дос Сантос одержали победы, Вархольм – 2-й, другие результаты
16 мая, 12:53
Васильев о задолженности Исинбаевой по кредиту: «Для нее это копейки. Может быть, она даже не подозревает, что у нее есть такие проблемы»
16 мая, 11:40
Стример-атлет пробежал марафон на 600 километров за 123 часа в прямом эфире
14 мая, 21:25Киберспорт
Вероника Логинова: «Сейчас в адрес РУСАДА звучит немало негатива, но никаких официальных обвинений не было. Наша антидопинговая система крепко стоит на ногах»
13 мая, 13:38
Михаил Дегтярев: «Простые европейцы относятся к русским очень хорошо, и особенно к нашему президенту. Куда ни зайдешь – о, Россия, Путин, нам бы такого!»
13 мая, 12:28
Михаил Дегтярев: «Важно, что у нас все кому не лень перестали публично давать непрошеные советы, как вести себя с международными организациями. Мы над этим поработали»
13 мая, 10:32
Легкоатлетка Орлова: «Бегом нельзя стереть колени. Суставам полезно движение, а разрушаются они, когда мы лежим на диване и не двигаемся»
13 мая, 09:51
Легкоатлетка Орлова о беге для начинающих: «Стесняться – нормально. Если вы ловите неодобрительные взгляды от прохожих, скорее всего, вам завидуют»
13 мая, 09:40
Михаил Дегтярев: «И я лично, и наши юристы уже общались с администрацией МОК. Диалог есть. Никакие планы не отменяем»
12 мая, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
6 мая, 15:35
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
Рекомендуем