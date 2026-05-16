С Исинбаевой взыскивают задолженность по кредиту в размере 7 187 рублей

Судебные приставы взыскивают с Исинбаевой долг по кредиту в размере 7 187 рублей.

В отношении двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой открыли исполнительное производство по взысканию задолженности по кредиту.

Это следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Приставам поступили материалы о кредитной задолженности Исинбаевой из суда Волгограда. Там указано, что она не уплатила кредит в установленный срок.

На основании этих материалов 13 мая в отношении Исинбаевой открыто исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 7 187 рублей.