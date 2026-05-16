  • «Бриллиантовая лига». Дюплантис, Джексон, Расселл, Схилдер, Чех, дос Сантос одержали победы, Вархольм – 2-й, другие результаты
«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Джексон, Расселл, Схилдер, Чех, дос Сантос одержали победы, Вархольм – 2-й, другие результаты

Первый этап «Бриллиантовой лиги» прошел в Китае 16 мая.

16 мая в Китае прошел первый этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

Шанхай и Кэцяо, Китай

16 мая

Женщины

100 м с/б

1. Масаи Расселл (США) – 12,25

2. Девинн Чарльтон (Багамские Острова) – 12,38

3. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,41

200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,07

2. Шона Миллер-Уйбо (Багамские Острова) – 22,26

3. Анавия Баттл (США) – 22,40

400 м

1. Никиша Прайс (Ямайка) – 49,75

2. Алия Батлер (США) – 49,78

3. Роксана Гомес (Куба) – 50,24

1500 м

1. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3.55,56

2. Тсиге Дугума (Эфиопия) – 3.55,71

3. Эбби Колдуэлл (Австралия) – 3.56,12

3000 м с/п

1. Перут Чемутаи (Уганда) – 8.51,47

2. Фейт Черотич (Кения) – 8.51,48

3. Марва Бузаяни (Тунис) – 8.58,09

Прыжки в длину

1. Монэ Николс (США) – 6,89

2. Наталья Линарес (Колумбия) – 6,78

3. Алексис Браун (США) – 6,75

Толкание ядра

1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 21,09

2. Чейз Джексон (США) – 20,46

3. Сара Миттон (Канада) – 20,42

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,12

2. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,80

3. Тибо Колле (Франция) – 5,70

100 м

1. Гифт Леотлела (ЮАР) – 9,97

2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,98

3. Кеннет Беднарек (США) – 9,98

110 м с/б

1. Джамал Бритт (США) – 13,07

2. Корделл Тинч (США) – 13,10

3. Рашид Муратаке (Япония) – 13,18

300 м с/б

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 33,01

2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 33,05

3. Матеус Лима (Бразилия) – 33,75

800 м

1. Марк Инглиш (Ирландия) – 1.43,85

2. Кетобогиле Хаингура (Ботсвана) – 1.43,89

3. Брэндон Миллер (США) – 1.44,00

3000 м

1. Мохамед Абдилаахи (Германия) – 7.25,77

2. Рейнольд Черуйот (Кения) – 7.26,11

3. Андреас Альмгрен (Швеция) – 7.26,48

Метание диска

1. Кристиан Чех (Словения) – 70,58

2. Мэттью Денни (Австралия) – 67,54

3. Даниэль Столь (Швеция) – 66,71

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Всем кто скучает по лёгкой атлетике и хорошим трансляциям
https://youtu.be/LGWz74Jv_YQ?si=Egrak8587BopIW9f
Здесь финалы и другие выступления спортсменов
А Шилдер за 21 метр ядро двинула. Давно такого не было.
Дождались красоты
На 300м с/б борьба была упорной на самого финиша между двумя лидерами.
Фурлани сразу личник установил и выиграл с 8.43.
Ответ Юрий Костыгин
Фурлани сразу личник установил и выиграл с 8.43.
Жаль, не показали в трансляции.
И почему-то не вынесли сюда результаты мужского прыжка в длину.
Проще на матчтв.ру
Расселл промолотила 100м с/б за 12, 25 сек. Состав приличный на 1-м этапе БЛ, как и показанные результаты на старте сезона.
Шерика и Шона вернулись. Хорошие секунды
Состав на 100 метров у мужчин хороший.
Возвращение 300 с/б ))
Прекрасное начало сезона, хорошие результаты
