«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Джексон, Расселл, Схилдер, Чех, дос Сантос одержали победы, Вархольм – 2-й, другие результаты
16 мая в Китае прошел первый этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Шанхай и Кэцяо, Китай
16 мая
Женщины
100 м с/б
1. Масаи Расселл (США) – 12,25
2. Девинн Чарльтон (Багамские Острова) – 12,38
3. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,41
200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,07
2. Шона Миллер-Уйбо (Багамские Острова) – 22,26
3. Анавия Баттл (США) – 22,40
400 м
1. Никиша Прайс (Ямайка) – 49,75
2. Алия Батлер (США) – 49,78
3. Роксана Гомес (Куба) – 50,24
1500 м
1. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3.55,56
2. Тсиге Дугума (Эфиопия) – 3.55,71
3. Эбби Колдуэлл (Австралия) – 3.56,12
3000 м с/п
1. Перут Чемутаи (Уганда) – 8.51,47
2. Фейт Черотич (Кения) – 8.51,48
3. Марва Бузаяни (Тунис) – 8.58,09
Прыжки в длину
1. Монэ Николс (США) – 6,89
2. Наталья Линарес (Колумбия) – 6,78
3. Алексис Браун (США) – 6,75
Толкание ядра
1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 21,09
2. Чейз Джексон (США) – 20,46
3. Сара Миттон (Канада) – 20,42
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,12
2. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,80
3. Тибо Колле (Франция) – 5,70
100 м
1. Гифт Леотлела (ЮАР) – 9,97
2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,98
3. Кеннет Беднарек (США) – 9,98
110 м с/б
1. Джамал Бритт (США) – 13,07
2. Корделл Тинч (США) – 13,10
3. Рашид Муратаке (Япония) – 13,18
300 м с/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 33,01
2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 33,05
3. Матеус Лима (Бразилия) – 33,75
800 м
1. Марк Инглиш (Ирландия) – 1.43,85
2. Кетобогиле Хаингура (Ботсвана) – 1.43,89
3. Брэндон Миллер (США) – 1.44,00
3000 м
1. Мохамед Абдилаахи (Германия) – 7.25,77
2. Рейнольд Черуйот (Кения) – 7.26,11
3. Андреас Альмгрен (Швеция) – 7.26,48
Метание диска
1. Кристиан Чех (Словения) – 70,58
2. Мэттью Денни (Австралия) – 67,54
3. Даниэль Столь (Швеция) – 66,71
https://youtu.be/LGWz74Jv_YQ?si=Egrak8587BopIW9f
Здесь финалы и другие выступления спортсменов
И почему-то не вынесли сюда результаты мужского прыжка в длину.
Возвращение 300 с/б ))