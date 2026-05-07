Глава РУСАДА Логинова: «МОК четко дал понять – вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями не связан. Добавить нечего»

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) продлить санкции в отношении российского спорта. 

Исполком МОК принял решение сохранить ограничения по допуску российских спортсменов на турниры, при этом отменил ограничения в отношении белорусов. 

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что изучает материалы о возможной причастности Логиновой к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи. 

«МОК четко дал понять – вопрос восстановления Олимпийского комитета России с антидопинговыми расследованиями не связан. А некоторые российские СМИ информацию представляют совершенно иначе. Мне больше нечего добавить», – сказала Логинова.

У этой истории нет конца?! Допинг-след Сочи-2014 снова здесь – обвиняют босса РУСАДА 

Логинова говорит - вопрос не связан.
МОК говорит - связан...
Кому верить?

Из сегодняшнего пресс-релиза:
Исполнительный комитет МОК также с обеспокоенностью отметил недавнюю информацию, которая привела к расследованию Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) российской антидопинговой системы. В связи с этим Исполнительный комитет МОК хотел бы получить более полное представление об этой ситуации
Ответ AlexPro2015
ВАДА поручило расследование некой детективной конторе и не имеет пока информации от неё.
... а так, да. С допингом я, конечно, связана
