Глава РУСАДА Логинова: «МОК четко дал понять – вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями не связан. Добавить нечего»
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) продлить санкции в отношении российского спорта.
Исполком МОК принял решение сохранить ограничения по допуску российских спортсменов на турниры, при этом отменил ограничения в отношении белорусов.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что изучает материалы о возможной причастности Логиновой к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи.
«МОК четко дал понять – вопрос восстановления Олимпийского комитета России с антидопинговыми расследованиями не связан. А некоторые российские СМИ информацию представляют совершенно иначе. Мне больше нечего добавить», – сказала Логинова.
МОК говорит - связан...
Кому верить?
Из сегодняшнего пресс-релиза:
Исполнительный комитет МОК также с обеспокоенностью отметил недавнюю информацию, которая привела к расследованию Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) российской антидопинговой системы. В связи с этим Исполнительный комитет МОК хотел бы получить более полное представление об этой ситуации