Глава РУСАДА Логинова: «МОК четко дал понять – вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями не связан. Добавить нечего»

Глава РУСАДА: восстановление ОКР не связано с антидопинговыми расследованиями.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) продлить санкции в отношении российского спорта.

Исполком МОК принял решение сохранить ограничения по допуску российских спортсменов на турниры, при этом отменил ограничения в отношении белорусов.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) заявило, что изучает материалы о возможной причастности Логиновой к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«МОК четко дал понять – вопрос восстановления Олимпийского комитета России с антидопинговыми расследованиями не связан. А некоторые российские СМИ информацию представляют совершенно иначе. Мне больше нечего добавить», – сказала Логинова.

