  • Глава МОК Ковентри: «Мы хотим, чтобы все спортсмены участвовали в соревнованиях, и решение по белорусским атлетам это показывает»
Международный олимпийский комитет (МОК) хочет добиться участия в международных соревнованиях всех спортсменов, заявила глава организации Кирсти Ковентри.

С сегодняшнего дня МОК больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в турнирах. В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.

«Мы хотим, чтобы все спортсмены участвовали. И это решение [по белорусским спортсменам] это показывает. 

Когда речь идет об Олимпийском комитете России (ОКР), мы видим конструктивные изменения. Но белорусский комитет никогда не был отстранен. ОКР все еще отстранен», – сказала Ковентри.  

Михаил Дегтярев: «Разочарованы, что МОК так и не вынес вердикт по кейсу ОКР. Процесс восстановления затянулся, никаких оснований для этого не видим»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Даже здесь логики нет. Если белорусский комитет не был отстранён, то за что тогда спортсменов наказывали? Совсем запутались в своëм вранье. Но где знаменитая свободная западная журналистика. Почему никто от этом не спрашивает?
Андрей Балабаев
Отстранение и бан - изначально независимые события, ОКР только в 23 году отстранили. А спортсменов из РФ и РБ большинство федераций забанили на межнаре сразу после начала военных действий.
Maria N
Параолимпийцев сразу забанили. Им не дали в 2022 выступить
Мы хотим, чтобы все участвовали в соревнованиях, кроме россиян. Они же не израильтяне и не американцы - подумала Ковентри.
Валентина Королёва_1116383043
И сказала это вслух
Валентина Королёва_1116383043
+++++
Российский комитет незаконно отстранили.
А белорусский не отстраняли, они просто незаконно были отстранены без отстранения их комитета?
Ну прикольно, чё.
Следущий шаг МОКа - ОКР восстанавливают, но отстранение россиян продолжается.
Defender64
Не уверена, что будет следующий шаг.
Defender64
А вот представьте, что принятые уставы и документы допускают законность такого решения. Не можете представить продолжайте верещать в процедурной.
так верните Россию раз хотите
maestro2206
Это другое, понимать нужно
maestro2206
Так именно что не хотят
Дело Баха живёт и процветает. Ничего она не пытается сделать, это все тоже тролололо , только в юбке.
Лемур
Такая же продажная как Бах
Наверное, понос начинается, как только о России подумает. Крыса
Татьяна Васильева
О России она даже не думает
Бритты всегда как бритты.
Уже сто лет как не империя, а в голове всё та же ненависть к России как главному геополитическому сопернику 19-го века.
bel01
Комментарий удален пользователем
Алексaндр Молодкин
Войны 19 века за Персию и вообще Среднюю Азию, Крымскую войну вы забыли?
И чтобы это доказать российских мы не пустим, а американских оставим.
БилльХансен
А вот представьте, что принятые уставы и документы допускают законность такого решения. Не можете представить продолжайте верещать в процедурной.
Она понимает, что несет? Хотим , чтобы все спортсмены участвовали, но русских не допустим.
Elinkas
Не считайте чиновников дураками, сойдете за здорового на всю голову.
При допуске МОК руководствуется решением федерации. Если по мнению например ISU спортсмен соответствует требованиям, то получит допуск.
Elinkas
А в это время Ковентри молча пересчитывает подкинутые ей долларов за заказное решение по не допуску наших парней и девушек к спортивным играм. Позор
В общем такая же болтунья, как и другие чиновник. Типичный чиновник. Не готова понимать решения и брать на себя ответственность.
marchellinos
Да, всё одно и то же.
Кстати. В свое время Белоруссию отстранили от спорта за то, что они предоставили свою территорию для российских войск. Теперь вопрос, а сейчас будут отстранять Латвию, Литву, Эстонию и Финляндию за то, что те предоставили свое воздушное пространство для пролетов украинских БПЛА в Россию?
Егор Арефьев
Вот вы и займитесь сбором фактов и доказательств, при этом не забывайте платить Дегтяреву зарплату.
