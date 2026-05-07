Глава МОК Ковентри: «Мы хотим, чтобы все спортсмены участвовали в соревнованиях, и решение по белорусским атлетам это показывает»

Глава МОК: мы хотим, чтобы все спортсмены участвовали в соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет добиться участия в международных соревнованиях всех спортсменов, заявила глава организации Кирсти Ковентри .

С сегодняшнего дня МОК больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в турнирах. В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.

«Мы хотим, чтобы все спортсмены участвовали. И это решение [по белорусским спортсменам] это показывает.

Когда речь идет об Олимпийском комитете России (ОКР), мы видим конструктивные изменения. Но белорусский комитет никогда не был отстранен. ОКР все еще отстранен», – сказала Ковентри.

Михаил Дегтярев: «Разочарованы, что МОК так и не вынес вердикт по кейсу ОКР. Процесс восстановления затянулся, никаких оснований для этого не видим»