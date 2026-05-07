  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Кирсти Ковентри: «Мы не объединяем вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями. Правовая комиссия продолжает изучать ОКР»
34

Кирсти Ковентри: «Мы не объединяем вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями. Правовая комиссия продолжает изучать ОКР»

МОК не объединяет вопрос восстановления ОКР с расследованием WADA.

Международный олимпийский комитет (МОК) не объединяет вопросы восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР) и расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства.

Об этом заявила глава МОК Кирсти Ковентри. Сегодня исполком организации оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов, хотя отменил ограничения в отношении белорусов. 

WADA ранее заявило, что продолжает изучать материалы о возможной причастности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Мы не объединяем этот вопрос [восстановления статуса ОКР] с антидопинговыми расследованиями. Правовая комиссия продолжает изучать ОКР, и когда они закончат, они доложат исполкому, но пока этого не произошло», – сказала Ковентри на пресс-конференции. 

Ковентри отметила, что МОК не определял сроки, к которым должно завершиться расследование WADA в отношении российской антидопинговой системы.

«У нас нет какого-то графика. Мы обсуждали на исполкоме. Мы не знаем, сколько времени это займет. Нужно сделать все, чтобы убедиться, что спортсмены, которые вернутся, являются чистыми», – приводит ТАСС слова главы МОК. 

У этой истории нет конца?! Допинг-след Сочи-2014 снова здесь – обвиняют босса РУСАДА

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoWADA
ОКР
logoМОК
logoРУСАДА
Вероника Логинова
ТАСС
logoКирсти Ковентри
logoдопинг
отстранение и возвращение России
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно изучать этот вопрос десятилетиями.
Ответ Defender64
Можно изучать этот вопрос десятилетиями.
Ну и пусть бы изучали. Зачем при этом отстранять непонятно. Разве есть такой закон, чтобы на годы отстранять.
Цирк с конями. Отстранили то за что? Америку с Израилем никак?
Ответ Lennuci
Цирк с конями. Отстранили то за что? Америку с Израилем никак?
Тут уже кто то писал,но повторю.А америка или израиль присоединял территории?Или проводил липовые референдумы на захваченныхх территориях?В одну кучу все мешать вы молодцы.
Ответ Алексей Ларёв
Тут уже кто то писал,но повторю.А америка или израиль присоединял территории?Или проводил липовые референдумы на захваченныхх территориях?В одну кучу все мешать вы молодцы.
Голанские высоты вам о чём-нибудь говорит?
*У нас нет какого-то графика.*

Зачем он нужен. Без него проще специально затягивать.
Ответ Александр Константинов
*У нас нет какого-то графика.* Зачем он нужен. Без него проще специально затягивать.
Главное четыре года отсидеть ровно, получая хорошие бабки в карман от кукловодов
видимо едигс венный ввход заканчивать там это сво как можно бымтрей. перестать жевать сопли и снести 404 в труху
Ответ Splin
видимо едигс венный ввход заканчивать там это сво как можно бымтрей. перестать жевать сопли и снести 404 в труху
100%. Единственный путь только через эскалации. Все к этому и идёт. МОКи Шмоки вообще ничто по сравнению с этими задачами.
Ответ NewZealander
100%. Единственный путь только через эскалации. Все к этому и идёт. МОКи Шмоки вообще ничто по сравнению с этими задачами.
Сомнительно..сплошное бла бла...на редкость нерешительный товарищ во главе...
Был бы повод или предлог, а тут обыкновенная волынка, чтобы затягивать наше возвращение на МС.
Убедиться, что спортсмены чистые другого способа как взятие проб пока не придумано, не доверяете РУСАДА - проверяйте сами, нельзя лишать спортсменов права участия в соревнованиях, это их основное человеческое право, независимо от национальности, гражданства и вероисповедания. Нарушение данного права - прямая дискриминация, противоречащая любым хартиям и уставам спортивных организаций и сообществ.
Ответ Поговорим
Убедиться, что спортсмены чистые другого способа как взятие проб пока не придумано, не доверяете РУСАДА - проверяйте сами, нельзя лишать спортсменов права участия в соревнованиях, это их основное человеческое право, независимо от национальности, гражданства и вероисповедания. Нарушение данного права - прямая дискриминация, противоречащая любым хартиям и уставам спортивных организаций и сообществ.
Всем уже наплевать.
Про Россию уже говорят все меньше и меньше. И скоро вопрос о возвращении россиян на заседаниях МОК вообще не будет подниматься.
Захотели бы -восстановили и график не нужен,а так-"тянут кота за хвост"
Ответ Luna02
Захотели бы -восстановили и график не нужен,а так-"тянут кота за хвост"
За то ,что ниже хвоста
Ответ beltravel71
За то ,что ниже хвоста
У их кота ничего нет ниже хвоста, как у них самих. Просто дно
Значит мок еще не получило разрешение о допуске окр от своих хозяев.
А ведь была неплохой бабой,я в Зимбабве с ней общался,там она одно время иконой и у белых и у черных.Мугабе( покойный) ей сразу и денег отвалил и BMW x6 ,с ее именем и золотыми олимпийскими медалями.Но время и условия меняют людей.
Ответ VV Vvvv
А ведь была неплохой бабой,я в Зимбабве с ней общался,там она одно время иконой и у белых и у черных.Мугабе( покойный) ей сразу и денег отвалил и BMW x6 ,с ее именем и золотыми олимпийскими медалями.Но время и условия меняют людей.
Неужели она в 2014 допинг подсыпала нашим спортсменам.
Ответ Ковид 07.10.52
Неужели она в 2014 допинг подсыпала нашим спортсменам.
Я о другом,и мы уже не за допинг сейчас.Глупый сарказм.
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Разочарованы, что МОК так и не вынес вердикт по кейсу ОКР. Процесс восстановления затянулся, никаких оснований для этого не видим»
7 мая, 14:55
Тарасова о продлении отстранения российских спортсменов: «Ужасные новости. Мы что, в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами»
7 мая, 14:44
Журова о том, что МОК не восстановил ОКР: «Здесь есть человеческий фактор политики. Это можно долго тянуть»
7 мая, 14:27
Рекомендуем
Главные новости
Международная федерация легкой атлетики отказалась допускать белорусских спортсменов с флагом, несмотря на рекомендации МОК
вчера, 15:01
Жена Никитина: «Не считаю себя компетентной в вопросах спорта. У Вовы есть тренер, чтобы с ним советоваться»
вчера, 13:46
Жена Никитина о Неделине и Тукмачевой: «Я этих людей не знаю, их мнение меня не задевает»
вчера, 13:35
Песков о том, что МОК оставил в силе остранение российских спортсменов: «Мы разочарованы этим решением»
вчера, 10:17
WADA подтвердило, что в релизе МОК упоминаются обвинения в адрес главы РУСАДА Логиновой
вчера, 06:47
Свищев о решении МОК: «Визги наших соседей не останавливаются – в этом причина невосстановления ОКР. Уверен, в ближайшее время вопрос будет решен»
7 мая, 19:53
WADA: «Ограничения на участие россиян в спортивных мероприятиях связаны с боевыми действиями на Украине, а не с нарушениями антидопинговых правил»
7 мая, 16:49
Глава РУСАДА Логинова: «МОК четко дал понять – вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями не связан. Добавить нечего»
7 мая, 16:20
Глава МОК Ковентри: «Мы хотим, чтобы все спортсмены участвовали в соревнованиях, и решение по белорусским атлетам это показывает»
7 мая, 15:24
Михаил Дегтярев: «Разочарованы, что МОК так и не вынес вердикт по кейсу ОКР. Процесс восстановления затянулся, никаких оснований для этого не видим»
7 мая, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
6 мая, 15:35
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
Рекомендуем