Кирсти Ковентри: «Мы не объединяем вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями. Правовая комиссия продолжает изучать ОКР»

МОК не объединяет вопрос восстановления ОКР с расследованием WADA.

Международный олимпийский комитет (МОК) не объединяет вопросы восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР) и расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства.

Об этом заявила глава МОК Кирсти Ковентри. Сегодня исполком организации оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов, хотя отменил ограничения в отношении белорусов.

WADA ранее заявило, что продолжает изучать материалы о возможной причастности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Мы не объединяем этот вопрос [восстановления статуса ОКР] с антидопинговыми расследованиями. Правовая комиссия продолжает изучать ОКР, и когда они закончат, они доложат исполкому, но пока этого не произошло», – сказала Ковентри на пресс-конференции.

Ковентри отметила, что МОК не определял сроки, к которым должно завершиться расследование WADA в отношении российской антидопинговой системы.

«У нас нет какого-то графика. Мы обсуждали на исполкоме. Мы не знаем, сколько времени это займет. Нужно сделать все, чтобы убедиться, что спортсмены, которые вернутся, являются чистыми», – приводит ТАСС слова главы МОК.

У этой истории нет конца?! Допинг-след Сочи-2014 снова здесь – обвиняют босса РУСАДА