Журова о том, что МОК не восстановил ОКР: «Здесь есть человеческий фактор политики. Это можно долго тянуть»

Журова: МОК не восстановил Олимпийский комитет РФ из-за политического фактора.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что фактор политики повлиял на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

С сегодняшнего дня МОК больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях. В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) ранее заявило, что продолжает изучать материалы о возможной причастности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Когда услышала про Логинову, сразу решила, что начнут это цеплять при процессе восстановления ОКР . Что есть зацепка, хотя цепляться уже не за что. Есть и другие страны, где есть военные конфликты. Но им это в вину не ставят.

Мы исправили то, что было нужно сделать. И тут же подключили WADA, темы с которой могут быть вечными. С чего началось, тем они и пытаются закончить. Предполагаю, что сейчас есть человеческий фактор политики внутри исполкома МОК. Это можно долго тянуть. Хотя ряд федераций нас возвращают с флагом и гимном. А другие даже в нейтральном статусе нас не вернули, аргументируя это рекомендациями МОК », – сказала Журова.

