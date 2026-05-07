Журова о том, что МОК не восстановил ОКР: «Здесь есть человеческий фактор политики. Это можно долго тянуть»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что фактор политики повлиял на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

С сегодняшнего дня МОК больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях. В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее заявило, что продолжает изучать материалы о возможной причастности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Когда услышала про Логинову, сразу решила, что начнут это цеплять при процессе восстановления ОКР. Что есть зацепка, хотя цепляться уже не за что. Есть и другие страны, где есть военные конфликты. Но им это в вину не ставят.

Мы исправили то, что было нужно сделать. И тут же подключили WADA, темы с которой могут быть вечными. С чего началось, тем они и пытаются закончить. Предполагаю, что сейчас есть человеческий фактор политики внутри исполкома МОК. Это можно долго тянуть. Хотя ряд федераций нас возвращают с флагом и гимном. А другие даже в нейтральном статусе нас не вернули, аргументируя это рекомендациями МОК», – сказала Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
Вероника Логинова
ОКР
Зато год назад у Журовой эйфория была по поводу нашего возвращения и Трамп всё порешает.Хоккейный матч Россия-США мечтала провести, в крайнем случае футбольный во Владивостоке! Чтобы американцам было ближе добираться.
Госдума принимает меры
но всё равно народ живёт!
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Дегтярёв вроде их убирал
Ответ dmitrij.vnukov2017
Юридически - да, а фактически?
земфира официально признана иноагентом в РФ. ее песня прожужжала все уши в рекламе на нашем тв. журова. вы или дура или очень корыстный человек.
Ответ Курт Кобэйн
Так Журова тут ещё и ситуацию с Логиновой приплетает. А не хочет она вспомнить, за что Логинова ордена в Кремле в 2014 получала, почему ее назначил по сути ОКР главой РУСАДА после того, как "ушли" Гануса и Пахноцкую и что в последнее время Логинова действует в связке с ОКР, чтобы принять правильное решение - кого забанить за допинг, кого назначить "чемпионом/кой наших сердец", а кого - "чемпионом на территории РФ по решению суда..."?
Фактор не политический, а юридический Да, с политикой связан, но МОК вне политики! Ха-ха!
