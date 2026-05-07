МОК отменил рекомендации на ограничения в участии белорусских спортсменов в соревнованиях. Санкции в отношении россиян остаются в силе

МОК снял рекомендации на ограничения в участии белорусов в соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях.

В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.

«Ситуация с Олимпийским комитетом России отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси. НОК Беларуси имеет хорошую репутацию и соблюдает Олимпийскую хартию. ОКР вел конструктивный диалог с МОК по поводу своего отстранения, но оно остается в силе до тех пор, пока комиссия МОК по юридическим вопросам продолжает рассматривать этот вопрос.

Исполком МОК также с обеспокоенностью воспринял недавнюю информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) изучает российскую антидопинговую систему. Поэтому исполком хотел бы получить более полное представление об этой ситуации», – говорится в заявлении МОК.

У этой истории нет конца?! Допинг-след Сочи-2014 снова здесь – обвиняют босса РУСАДА