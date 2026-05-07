  МОК отменил рекомендации на ограничения в участии белорусских спортсменов в соревнованиях. Санкции в отношении россиян остаются в силе
МОК отменил рекомендации на ограничения в участии белорусских спортсменов в соревнованиях. Санкции в отношении россиян остаются в силе

Международный олимпийский комитет (МОК) больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях.

В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.

«Ситуация с Олимпийским комитетом России отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси. НОК Беларуси имеет хорошую репутацию и соблюдает Олимпийскую хартию. ОКР вел конструктивный диалог с МОК по поводу своего отстранения, но оно остается в силе до тех пор, пока комиссия МОК по юридическим вопросам продолжает рассматривать этот вопрос.

Исполком МОК также с обеспокоенностью воспринял недавнюю информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает российскую антидопинговую систему. Поэтому исполком хотел бы получить более полное представление об этой ситуации», – говорится в заявлении МОК.

У этой истории нет конца?! Допинг-след Сочи-2014 снова здесь – обвиняют босса РУСАДА

Внезапные новости внезапны. Но за беларусов рады:) Хорошо, что хоть их допустили.
Ответ Zhuuuzhik
Белорусов
Ответ Zhuuuzhik
Белорусы вообще непонятно за что страдали, мало ли с кем президент дружит
Ни один белорусский солдат не выстрелил ни в одного гражданского или военного из других стран, ни с кем Белоруссия не ведёт боевых действий, а во внешней политике сделали шаг на встречу всему миру, отменив визовый режим (приглашают всех побывать в Минске и т.п.), а так же выступала площадкой для мирных переговоров между Москвой и Киевом. Но при этом белорусские спортсмены не допускаются к соревнованиям уже 5ый год, футболисты не могут играть в еврокубках, а те же Израиль и США и играют и принимают, не смотря на то что в отношении того же Нетаньяху МУС выдал такой же ордер на арест какой выписал в адрес Путина, то есть даже их однобокий судебный орган признал геноцид палестинцев, захват юга Сирии и юга Ливана, бомбардировки Ирана без объявления войны и т.д. но к Белорусси то чего прикопались?
Ответ Максим Прокофьев
Вы ищете логику там, где её давно нет...
Ответ Максим Прокофьев
В еврокубках играют футболисты.

Закрыты только "домашние" игры - за то, что по приказу посадили принудительно проходящий самолёт.

Не надо дезы.
А ведь эти клоуны говорили что спорт должен оставаться маяком надежды. Ну видимо только для "богоизбранного" народа и их покровителей
Ответ Андрей Балабаев
Так белорусов ещё никто не называл)
Ответ Guillermo
Зачëт👍
Рада за белорусов.. Если отстранение наших-нонсенс,то отстранение белорусов- беспредельный беспредел..
Ответ Luna02
Комментарий скрыт
Сябры,дерзайте.
Поздравляю белорусских спортсменов!
Так хрена же они столько лет были отстранены, если соблюдают хартию?
Ответ БилльХансен
МОК бы штрафануть
Ответ БилльХансен
НОК их не был отстранён. Я вообще не очень понимаю, на что именно влияет отстранение ОКР, учитывая что оно произошло только в 2023 году.
Можно в сборную Беларуси переходить желающим))
Ответ Элен Карташова
Трофимова, которая у Плющенко, возможно туда перешла
"НОК Беларуси имеет хорошую репутацию и соблюдает Олимпийскую хартию." ----- за что же тогда их мурыжили 4 года??
Ответ amolia
Бацька договорился с Трампом, вот и прогнулся МОК, что НОК Белоруссии всегда имел чистую репутацию. Сколько им санкций в последнее время США (не Европа, только США) отменили.
США договориться с Белоруссией проще, чем с Россией.
Рада за Белоруссию. Надеюсь что не будет преград от европейских стран для спортсменов - из разряда не дадим визу, и.т.д.
Ответ Lina Starkova
Пусть сначала федерации белорусов допустят, ехать, кроме олимпиады, им пока некуда.
Ответ Lina Starkova
В Минске пятилетние шенгенские визы раздают всем желающим с нормальной визовой историей, с чего вдруг будут проблемы у спортсменов
