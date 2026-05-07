МОК отменил рекомендации на ограничения в участии белорусских спортсменов в соревнованиях. Санкции в отношении россиян остаются в силе
Международный олимпийский комитет (МОК) больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях.
В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.
«Ситуация с Олимпийским комитетом России отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси. НОК Беларуси имеет хорошую репутацию и соблюдает Олимпийскую хартию. ОКР вел конструктивный диалог с МОК по поводу своего отстранения, но оно остается в силе до тех пор, пока комиссия МОК по юридическим вопросам продолжает рассматривать этот вопрос.
Исполком МОК также с обеспокоенностью воспринял недавнюю информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает российскую антидопинговую систему. Поэтому исполком хотел бы получить более полное представление об этой ситуации», – говорится в заявлении МОК.
Закрыты только "домашние" игры - за то, что по приказу посадили принудительно проходящий самолёт.
Не надо дезы.
США договориться с Белоруссией проще, чем с Россией.