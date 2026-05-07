Шубенков пропустит первую половину летнего сезона: «У меня есть другие планы, связанные с участием в медиапроектах»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков пропустит первую половину нового летнего сезона.
«Я не буду стартовать в первой половине сезона, у меня на это время есть другие планы, связанные с моим участием в медиапроектах, о которых пока не могу ничего говорить. Скорее всего, буду заявляться на соревнования начиная со второй половины июля», – рассказал 35-летний Шубенков.
Личный тренер спортсмена Сергей Клевцов отметил, его подопечный продолжает тренироваться.
Последний раз Шубенков участвовал в соревнованиях в августе 2025-го, когда одержал победу в финале серии «Королева спорта» в Екатеринбурге.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
