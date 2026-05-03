Никитин о марафоне в Казани: «С 19-го километра захотелось в туалет. Решил: ни в коем случае не забегу в кабинку, лучше обосрусь в прямом смысле слова, чем в переносном»

Никитин о рекордном марафоне в Казани: хотелось в туалет, пришлось терпеть.

Рекордсмен России в марафоне Владимир Никитин рассказал, что во время забега в Казани ему хотелось в туалет.

Сегодня Никитин выиграл Казанский марафон, установив новый рекорд страны (2:08.09).

«По дистанции не все шло гладко, хотя чувствовал я себя отлично. Примерно с девятнадцатого километра начал терпеть: захотелось в туалет – и по большому, и по-маленькому. Решил: если это случится, ни в коем случае не забегу в кабинку.

Понимал, сколько сил потрачено – и мной, и командой, и тренером. Лучше уж я, простите за выражение, обосрусь в прямом смысле слова, чем в переносном. Кроме того, беспокоила приводящая мышца в паху, но к этому я был готов: заранее затейпировался», – сказал Никитин.

