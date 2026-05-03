Никитин о рекорде мира в марафоне: «Для меня выбежать из двух часов – что-то нереальное. Саве и Кейелча просто сумасшедшие, но это здорово»

Рекордсмен России в марафоне Владимир Никитин высказался о рекорде мира.

Сегодня Никитин установил рекорд России в забеге в Казани – 2:08:09. 27 апреля кениец Себастьян Саве установил мировой рекорд в Лондоне (1:59:30). Из двух часов также выбежал эфиоп Йомиф Кейелча (1:59:41).

– Ты готовишься к рекорду России, держишь в голове конкретные цифры, и тут – сразу две новости: Дима Неделин бежит по рекорду в Дюссельдорфе (это еще можно как-то осмыслить) и два человека в Лондоне выбегают из двух часов. Что ты испытал, когда узнал про секунды Саве и Кейелчи?

– Честно говоря, старался даже не думать об этом. Для меня выбежать из двух часов – что-то нереальное. Ладно бы еще 1:59.59, но 1:59.30, да еще и два человека сразу!

Они просто сумасшедшие. С другой стороны, это здорово: такие результаты популяризируют марафонский бег. И за Дмитрия Неделина я искренне рад. Думаю, его результат в Германии – не предел. Он может быстрее.

– А для тебя 2:08.08 – предел?

– На более быстрой трассе, с сильными соперниками можно бежать лучше. И даже здесь можно было быстрее. Я говорил это еще в прошлом году, после 2:09.54 в Казани. Сегодня реально было разменять 2:08.00, если бы мы начали чуть резвее и бег сложился ровнее, – сказал Никитин.

