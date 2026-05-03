Менеджер Никитина о том, почему тот не выступает за границей: «Пока российских спортсменов не допускают на международные старты, бегать там как любители – ниже достоинства»

Менеджер бегуна Никитина объяснил, почему тот не выступает за границей.

Сергей Ночевный, менеджер бегуна Владимира Никитина , рассказал, почему тот не выступает на зарубежных стартах.

Сегодня Никитин выиграл Казанский марафон, установив новый рекорд России (2:08.09). Предыдущий рекорд принадлежал Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.

– Моя позиция такая: пока российских спортсменов не допускают нормально на международные старты, бегать там как любители – ниже достоинства. Нужно бороться за медали, а не из кластеров с любителями.

– Но вот Неделин пробежал в Германии – и выиграл, и рекорд России поставил.

– Дюссельдорф – не самый большой марафон, там кластер «А» стартует вместе с элитой. Дима – молодец, красавчик. Но моя позиция как менеджера: элитный спортсмен должен зарабатывать на стартах деньги, а не платить за участие.

В прошлом году у нас были предложения из-за рубежа, но World Athletics давит на организаторов. Два китайских марафона очень хотели видеть Володю, прислали финансовые предложения, место в элитном кластере. Но спустя две недели им пришло сообщение от WA: нельзя. И следом они нам пишут, что в нынешней политической ситуации участие Никитина невозможно. То есть организаторы готовы, но позиция WA жесткая: в элиту не пускать. Как любитель, если сам купил слот – пожалуйста, – сказал Ночевный.

