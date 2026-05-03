Никитин о Неделине: «То, что он позиционирует себя как любитель – это же неправда. Да, поработал 3 месяца. Ну, извини, чувак, такая ситуация была, тебе не повезло»

Никитин о Неделине: то, что он позиционирует себя как любитель – это же неправда.

Рекордсмен России в марафоне Владимир Никитин рассказал, как относится к Дмитрию Неделину.

Сегодня Никитин выиграл Казанский марафон, установив новый рекорд страны (2:08.09). Предыдущий рекорд принадлежал Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.

– Как объясняешь эту ситуацию: ты говоришь про него уважительно, а он то странную допинг-историю вспомнит, то еще как-нибудь уколет в интервью.

– Лично я знаю Диму только с положительной стороны. Мы очень давно знакомы. Вместе ходили в баню, сидели на одном сборе.

Но вот то, что он позиционирует себя как любитель – это же неправда. Любитель – это когда работаешь до 18-19 вечера, а потом выходишь побегать для души. Если же ты зарабатываешь спортом деньги, ты – профессиональный спортсмен.

За счет Москвы ездит на сбор в Киргизию – какой это любитель?

Да, поработал 3 месяца. Ну, извини, чувак, такая ситуация была, тебе не повезло. Но не он один такой, кто это пережил. Мне в этом плане повезло больше. Только слышать от них, что я ничего тяжелее кроссовка в жизни не держал... Это такой бред.

– Держал?

– Чтобы покупать школьные принадлежности, я каждое лето по три месяца работал пастухом. Гонялся за коровами. Если память не подводит, за одну корову платили 25-30 рублей. И вот нам надо было следить за стадом из 100-150 голов.

А тут мне про кроссовок рассказывают... Если не знаешь, какая у меня жизнь, зачем такое говорить? Я сладкое ел раз в месяц. Иногда хлеба не было. Жили на молоке и картошке. Вообще не жалуюсь, было и было. Просто не понимаю: зачем они это? Я-то про них вообще ничего плохого не говорю.

– Есть версии – зачем?

– Считаю, что тут не Дима, а больше жена (Анастасия Тукмачева , Тукитук – Спортс”). За счет этого они как-то раскручиваются. Но я считаю это невоспитанностью. Хотя Дима воспитан. Знаю его только с хорошей стороны. Но вот такое влияние...

Начал говорить в интервью, что Вадим Янгиров (директор Казанского марафон – Спортс”) плакался... В прошлом году ты бежал здесь и вы уважительно общались. Это не от большого ума и понятно, кто в этой истории пишет сценарий.

– Сейчас бы с Неделиным в баню сходил?

– А почему нет? Я его знаю только с хорошей стороны. Отношусь к Диме уважительно и зла ему точно не желаю. Когда он бежал первый раз Валенсию после Кении – написал ему, поздравил.

– А с рекордом России?

– Нет, потому что максимально ушел из интернета. Мои соцсети вела жена. Она отгородила меня от затрат энергии, от комментариев. А Диму – поздравляю с тем результатом. Это очень сильные секунды, за которыми стоит большой труд, – сказал Никитин.

«Я ничего тяжелее кроссовка в жизни не держал? Такой бред». Никитин снес рекорд России в марафоне

