Никитин о Неделине: «То, что он позиционирует себя как любитель – это же неправда. Да, поработал 3 месяца. Ну, извини, чувак, такая ситуация была, тебе не повезло»

Рекордсмен России в марафоне Владимир Никитин рассказал, как относится к Дмитрию Неделину.

Сегодня Никитин выиграл Казанский марафон, установив новый рекорд страны (2:08.09). Предыдущий рекорд принадлежал Неделину (2:08.54) и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе.

– Как объясняешь эту ситуацию: ты говоришь про него уважительно, а он то странную допинг-историю вспомнит, то еще как-нибудь уколет в интервью.

– Лично я знаю Диму только с положительной стороны. Мы очень давно знакомы. Вместе ходили в баню, сидели на одном сборе.

Но вот то, что он позиционирует себя как любитель – это же неправда. Любитель – это когда работаешь до 18-19 вечера, а потом выходишь побегать для души. Если же ты зарабатываешь спортом деньги, ты – профессиональный спортсмен. 

За счет Москвы ездит на сбор в Киргизию – какой это любитель?

Да, поработал 3 месяца. Ну, извини, чувак, такая ситуация была, тебе не повезло. Но не он один такой, кто это пережил. Мне в этом плане повезло больше. Только слышать от них, что я ничего тяжелее кроссовка в жизни не держал... Это такой бред.

– Держал?

– Чтобы покупать школьные принадлежности, я каждое лето по три месяца работал пастухом. Гонялся за коровами. Если память не подводит, за одну корову платили 25-30 рублей. И вот нам надо было следить за стадом из 100-150 голов.

А тут мне про кроссовок рассказывают... Если не знаешь, какая у меня жизнь, зачем такое говорить? Я сладкое ел раз в месяц. Иногда хлеба не было. Жили на молоке и картошке. Вообще не жалуюсь, было и было. Просто не понимаю: зачем они это? Я-то про них вообще ничего плохого не говорю.

– Есть версии – зачем?

– Считаю, что тут не Дима, а больше жена (Анастасия Тукмачева, Тукитук – Спортс”). За счет этого они как-то раскручиваются. Но я считаю это невоспитанностью. Хотя Дима воспитан. Знаю его только с хорошей стороны. Но вот такое влияние...

Начал говорить в интервью, что Вадим Янгиров (директор Казанского марафон – Спортс”) плакался... В прошлом году ты бежал здесь и вы уважительно общались. Это не от большого ума и понятно, кто в этой истории пишет сценарий.

– Сейчас бы с Неделиным в баню сходил?

– А почему нет? Я его знаю только с хорошей стороны. Отношусь к Диме уважительно и зла ему точно не желаю. Когда он бежал первый раз Валенсию после Кении – написал ему, поздравил.

– А с рекордом России?

– Нет, потому что максимально ушел из интернета. Мои соцсети вела жена. Она отгородила меня от затрат энергии, от комментариев. А Диму – поздравляю с тем результатом. Это очень сильные секунды, за которыми стоит большой труд, – сказал Никитин.

Тукитут надо было все же замуж захача идти, а не в спорт лезть
Ответ kacnep
Тогда она бы с ним шары дула, а тут хоть чем то занимается без вреда здоровью
Та какой он любитель? Бред бредовый. Кто эту чушь поддерживает то
а есть такой вид спорта где соперники уважают друг друга?
Ответ Андрей Ка_1116775054
Литрбол)
Ответ bor-n@yandex.ru
Там тоже уважают только в первом раунде...
мерзкая тукмачиха, кто бы сомневался...
Я смотрю - теперь тема бани, красной нитью - почти через каждое интервью проходит. С чего бы это?))
Ответ БезызбежноНаКрасный
Какой министр - такой и спорт))
Читаю комментарии фанбазы Неделина в инсте , и понимаю что там нормально так насрано в головах, видимо стараниями Тукмачёвой
Тренер Никитина: «Володя мечтает об участии в Олимпиаде. Вопрос, дадут ли ему на ней выступить»
вчера, 12:17
Шубенков о допинге Заболотного: «Главное в таких случаях – установить источник, откуда в тебе это вещество взялось. Второе – продемонстрировать, что все было сделано ненамеренно»
вчера, 07:03
Бьорндален, Йохауг, Нортуг и Холунн выступят в забеге на 10 км в Норвегии
вчера, 06:35
Тренер Никитина после рекорда в марафоне: «Он стал 34-кратным чемпионом России. Теперь доведем это число до 50. Шучу, конечно»
вчера, 06:22
Тренер Никитина: «Володе только 34 года будет. У него в запасе еще лет 7-8 точно есть»
вчера, 06:16
Никитин о марафоне в Казани: «С 19-го километра захотелось в туалет. Решил: ни в коем случае не забегу в кабинку, лучше обосрусь в прямом смысле слова, чем в переносном»
3 мая, 14:29
Никитин о рекорде мира в марафоне: «Для меня выбежать из двух часов – что-то нереальное. Саве и Кейелча просто сумасшедшие, но это здорово»
3 мая, 14:18
Менеджер Никитина о том, почему тот не выступает за границей: «Пока российских спортсменов не допускают на международные старты, бегать там как любители – ниже достоинства»
3 мая, 13:51
